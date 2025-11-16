'...तो कोई पिता को न बचाए', लालू को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने अब क्यों कही ये बात?
Rohini acharya ने सोशल मीडिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें गंदी-गंदी गालियां देते हुए कहा कि उन्होंने पैसे और टिकट लेकर पिता लालू यादव को गंदी किडनी लगवाई। उन्होंने इस पोस्ट में एक भावुक अपील भी की है। एक घंटे के भीतर किए गए इस दूसरे पोस्ट से राजनीतिक माहौल में सनसनी फैल गई है।
डिजिटल डेस्क, पटना। लालू परिवार से अलग होने के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य एक के बाद एक गंभीर आरोप लगा रही हैं। एक घंटे में उन्होंने दूसरा पोस्ट कर हलचल मचा दी है। उन्होंने लिखा कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। इसके लिए करोड़ों रूपए और टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "सभी जो शादीशुदा बेटी और बहनों को मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा-भाई हो, तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई , उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे "
उन्होंने आगे लिखा, "सभी बहन-बेटियां अपना घर-परिवार देखें, अपने माता-पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे , अपना काम और अपना ससुराल देखें। सिर्फ अपने बारे में सोचें।"
उन्होंने कहा कि मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनो बच्चों को नहीं देखा , किडनी देते वक्त न अपने पति, न अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया, जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती , कभी , ना करे किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो"
एक घंटे में दूसरा पोस्ट
यह उनका दूसरा पोस्ट था। इससे पहले वाली पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक विवाहिता और एक मां को अपमानित किया गया, उसे गंदी-गंदी गालियां दी गईं, उसे मारने के लिए चप्पल उठाई गई।
उन्होंने आगे लिखा, "मैंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, मैंने सत्य का त्याग नहीं किया और केवल इसी कारण मुझे यह अपमान सहना पड़ा। कल एक बेटी, मजबूरी में, अपने रोते हुए माता-पिता और बहनों को छोड़कर चली आई।
रोहिणी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मुझे मेरे मायके से छीन लिया। उन्होंने मुझे अनाथ छोड़ दिया। आप में से कोई भी मेरे रास्ते पर कभी न चले, किसी भी परिवार में रोहिणी जैसी बेटी-बहन न हो।
