रोहिणी के साथ बदसलूकी पर भड़के तेज प्रताप, पिता लालू से कहा- बस एक इशारा कीजिए, फिर....

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 04:47 PM (IST)

    लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने बहन रोहिणी आचार्य के परिवार पर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। रोहिणी ने राजद की हार के बाद परिवार से नाता तोड़ लिया था। तेज प्रताप ने कहा कि बहन का अपमान असहनीय है। उन्होंने इसे परिवार और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई बताया।

    डिजिटल डेस्क, पटना। लालू यादव के अलग हुए बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य द्वारा परिवार पर लगाए गए सनसनीखेज आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है।

    बिहार में हुए विधानसभा चुनावों में राजद की करारी हार के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद, आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ लिया था। उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया कि उनको मारने के लिए चप्पल भी उठाई गई।

    तेज प्रताप ने एक ऑनलाइन पोस्ट में अपने पिता लालू यादव द्वारा परिवार और पार्टी से निकाले जाने को याद करते हुए कहा कि मेरे साथ जो हुआ, मैंने उसे सहन कर लिया। लेकिन मेरी बहन का अपमान किसी भी परिस्थिति में असहनीय है।

    आचार्य अपने परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद कल सिंगापुर रवाना हो गईं। तेज प्रताप ने कहा कि इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया है और चेतावनी दी कि बिहार की जनता उनके परिवार पर हमला करने वालों को माफ नहीं करेगी।

    तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप ने कहा कि जब से मैंने अपनी बहन रोहिणी पर चप्पल उठाए जाने की खबर सुनी है, मेरे दिल का दर्द आग में बदल गया है। जब जनता की भावनाएं आहत होती हैं, तो बुद्धि पर जमी धूल उड़ जाती है। इन चंद चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर भी परदा डाल दिया है।

    उन्होंने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी और अपने पिता से परिवार की गरिमा बचाने की अनुमति मांगी।

    उन्होंने कहा कि इस अन्याय के परिणाम अत्यंत भयंकर होंगे। समय की मार बहुत कठोर होती है। मैं माननीय राजद राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता, मेरे राजनीतिक गुरु, श्री लालू प्रसाद जी से अनुरोध करता हूं - पिताजी, मुझे इशारा दीजिए... बस एक इशारा, और बिहार की जनता इन जयचंदों को खुद मिट्टी में मिला देगी।

    उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है - यह एक परिवार के सम्मान, एक बेटी के सम्मान और बिहार के स्वाभिमान की है।

