लालू परिवार में कलह: रोहिणी की नाराजगी के बाद बेटियों ने छोड़ा पटना

बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार से राजद उबरा भी नहीं था क‍ि परिवार के विवाद ने जोर पकड़ लिया है। पहले रोहिणी आचार्य और अब उनकी तीन बहनें लालू आवास से निकल गई हैं।

हालांक‍ि, ये उनकी तय यात्रा हो सकती है, लेकि‍न रोहिणी आचार्य के घर छोड़ने के अगले दिन तीन बहनों का एक साथ लालू आवास से निकलना चर्चा का बाजार गर्म कर गया है।

रागिनी यादव, चंदा यादव और राजलक्ष्‍मी यादव बच्‍चों के साथ दिल्‍ली रवाना हो गईं। पटना एयरपोर्ट से इन सबकी तस्‍वीरें सामने आई हैं। इस दौरान किसी ने मीडिया से बात नहीं की।

डिजिटल डेस्‍क, पटना। Clash in Lalu Family: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के परिवार के अंतर्कलह के बीच उनकी तीन बेटियों ने एक साथ पटना छोड़ दिया है।

रोहिणी आचार्य विवाद पर उनके छोटे भाई तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने काफी कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्‍होंने अपमान करनेवालों पर कृष्‍ण का सुदर्शन चक्र चलने की बात कही है।

अपनी पार्टी जनशक्‍त‍ि जनता दल के सोशल मी‍ड‍िया हैंडल पर उन्‍होंने भावनात्‍मक पोस्‍ट किया है। उन्‍होंने लिखा है कि इस घटना ने उन्‍हें झकझोड़ कर रख दिया है।

अपने पिता लालू प्रसाद से उन्‍होंने आग्रह किया है कि वे संकेत दें तो जयचंदों को बिहार की जनता जमीन में गाड़ देगी। वे अपना अपमान सहन कर गए, लेकिन बहन का अपमान असहनीय है।

चिराग ने जताया दुख

लालू परिवार में मचे घमासान पर भाजपा, जदयू की प्रतिक्र‍िया आई है। केंद्रीय मंत्री व LJP-R के प्रमुख चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने भी घटना पर दुख जताया है।

उन्‍होंने कहा कि राजनीतिक मामला अलग है, लेकिन वह मेरा भी परिवार है। उन्‍हें पता क‍ि परिवार का तनाव क‍ितना पीड़ादायक होता है।

जदयू एवं भाजपा ने भी घटना पर राजद सुप्रीमो व तेजस्‍वी यादव (Tejashwi Yadav) को घेरा है। कई नेताओं ने इसे उनके परिवार का आंतरिक मामला बताते हुए टिप्‍पणी से इंकार कर दिया।

यह भी पढ़ें- Bihar Politics: 'अब सुदर्शन चक्र चलेगा', बहन रोहिणी के अपमान पर बोले तेज प्रताप यादव