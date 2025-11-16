Language
    Bihar Politics: 'अब सुदर्शन चक्र चलेगा', बहन रोहिणी के अपमान पर बोले तेज प्रताप यादव

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:50 PM (IST)

    Rohini Acharya Issues: बिहार की राजनीति में लालू परिवार के अंदर रोहिणी आचार्य को लेकर विवाद चल रहा है। इस मामले पर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अब 'सुदर्शन चक्र' चलेगा। उन्‍होंने कहा है कि मेरी बहन का नाम इत‍िहास के पन्‍नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। 

    तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद एवं रोहिणी आचार्य। जागरण आर्काइव

    डिज‍िटल डेस्‍क, पटना। Clash in Lalu Family: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद (Lalu Prasad) के परिवार का विवाद थमने का नाम  नहीं ले रहा। रोहिणी आचार्य प्रकरण में लालू परिवार के क‍िसी सदस्‍य का बयान सामने नहीं आया है। 

    लेक‍िन घर और पार्टी से निकाले गए तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने खुलकर अपनी बहन का समर्थन क‍िया है। उन्‍होंने कहा है कि जो मेरी बहन का अपमान करेगा, उसपर सुदर्शन चक्र चलेगा। 

    मीड‍िया बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा क‍ि इतिहास के पन्‍नों में मेरी बहन का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेगा। उनके नाम की चर्चा होगी। 

    इतिहास के पन्‍नों में दर्ज होगा रोहिणी का नाम

    तेज प्रताप ने कहा कि अपने जगह पर वे (रोहिणी आचार्य) बिल्‍कुल सही है। मां, बहन और बेटी होने के नाते जो उन्‍होंने क‍िया, शायद ही कोई कर सकती है। वे सभी महि‍लाओं और उनके लिए पूज्‍यणीय हैं।  

    Rohini Acharya ने एक दिन पहले तेजस्‍वी यादव (Tejashwi Yadav) के साथ ही राज्‍यसभा सदस्‍य संजय यादव और रमीज पर अपमान का आरोप लगाकर भूचाल मचा दिया था। 

    रात में ही वे घर से निकल गईं और फ्लाइट पकड़कर दिल्‍ली चली गईं। इसके बाद उन्‍होने सोशल मीडिया पर पोस्‍ट डालकर विस्‍तार से अपनी बातें रखीं। उन्‍होंने यहां तक कह दिया क‍ि अब उनका कोई परिवार नहीं है। 

    बेटे और पत‍ि को छोड़कर जिस तरह से पिता के लिए काम किया, वह गलती की। किसी बेटी को ऐसा नहीं करना चाह‍िए था।  

    इधर तेज प्रताप ने ब‍िना नाम लिए जयचंदों  पर हमला बोला है। उन्‍होने कहा क‍ि बिहार की जनता उन्‍हें कभी माफ नहीं करेगी। 

    विधानसभा चुनाव का परिणाम और उसके बाद पारिवारिक विवाद का सबके सामने आना, लालू परिवार के लिए झटके से कम नहीं है। 

    अब देखना है कि इस प्रकरण पर और क्‍या बातें सामने आती हैं। बहरहाल रोहिणी विवाद सुर्खियों में बना हुआ है।  

     