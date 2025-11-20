Bihar Cabinet: रामकृपाल से दीपक और रमा से श्रेयसी तक, नीतीश सरकार में मंत्री बने इन 12 चेहरों ने चौंकाया

डिजिटल डेस्क, पटना। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद (Bihar CM Nitish Kumar) की शपथ ले ली है। इस बार उनकी टीम में 26 खिलाड़ी हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और विजय चौधरी जैस दिग्गज नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि, कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट में 12 नाम ऐसे भी हैं, जिन्होंने हर किसी को चौंका दिया है।

चलिए अब एक-एक कर इन 12 मंत्रियों के बारे में आपको बताते हैं- रामकृपाल यादव दानापुर सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतकर आने वाले दिग्गज नेता रामकृपाल यादव को कैबिनेट में जगह मिली है। रामकृपाल यादव 1974 में मैट्रिक उत्तीर्ण हैं। 1978 में एएन कॉलेज से बीए की डिग्री ली। दो आराधिक मामले भी लंबित हैं। चल और अचल संपत्ति के मामले में पत्नी ज्यादा धनी हैं। उनके पास 14.16 लाख तो पत्नी के पास 30.27 लाख रुपये की चल संपत्ति है। लगभग एक लाख से थोड़ा अधिक मूल्य की एक जिप्सी भी है।

नौबतपुर थाना क्षेत्र में लगभग सवा एकड़ कृषि योग्य भूमि भी है। पत्नी के पास एक करोड़ 55 लाख रुपये मूल्य की जमीन जमाल रोड सहित पटना के विभिन्न हिस्सों में है। संजय सिंह टाइगर आरा के विधायक संजय सिंह दूसरी बार विधानसभा में पहुंचे हैं। वहीं, उन्हें नीतीश कैबिनेट में भी जगह मिली है। भोजपुर के बिहिया प्रखंड अंतर्गत अमराई नवादा के निवासी 50 साल के संजय टाइगर ने पटना के एएन कॉलेज से स्नातक, एलएलबी और परा स्नातक की डिग्री हासिल की है। चार भाइयों में सबसे छोटे संजय के पिता बिहार महालेखापाल के कार्यलय में कार्यरत थे।

फिर 2015 में बेगूसराय से चुनाव जीते और 2020 में बछवाड़ा से जीत हासिल की। वर्ष 2025 के 2025 के विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र मेहता ने अपनी पिछली परिणाम का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक लाख तीन सौ मत हासिल कर जबरदस्त जीत दर्ज कर ली।

नारायण प्रसाद नौतन विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार विधायक चुने गए भाजपा नेता नारायण प्रसाद तेली (साहू) समाज से आते हैं और इस समुदाय में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। स्थानीय लोगों के बीच उन्हें नारायण प्रसाद साह नाम से भी जाना जाता है। नारायण प्रसाद दो भाई और दो बहन हैं। उनके भाई हरेंद्र प्रसाद अभी भी खेती किसानी करते हैं। एक बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल होने से उनके समर्थकों में काफी उत्साह है।

रमा निषाद औराई विधानसभा सीट से वह पहली बार चुनी गईं रमा निषाद मुजफ्फपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी और कैप्टन जयनाराण निषाद की बहू हैं। वह हाजीपुर नगर परिषद की वार्ड पार्षद, उपाध्यक्ष और चेयरमैन रही हैं। उनके राजनीतिक जीवन को देखा जाए तो वह कहां कुढ़नी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। इस बीच राजनीतिक स्थिति बदली।

भाजपा ने उन्हें औराई विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। शुरुआती विरोध के बाद चीजें वहां अनुकूल हुईं और सर्वाधिक मत के साथ विजयी हुईं। उसके बाद तो स्थिति यह हुई कि वह मंत्री पद तक पहुंच गईं। निषाद समुदाय को साधने के लिए बीजेपी ने यह दांव चला है।