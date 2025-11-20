रमा निषाद ने तय कीं वार्ड पार्षद से मंत्री बनने तक का सफर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Nitish Kumar New Cabinet 2025:भाजपा ने अपनी परंपरा बरकरार रखते हुए एकबार फिर लोगों को चौंकाया है। उनलोगों को भी मौका दिया है जो पहली बार चुनकर आए हैं। रमा निषाद उनमें से एक हैं। औराई विधानसभा सीट से वह पहली बार चुनी गईं और मंत्री पद तक पहुंच गई हैं।

रमा निषाद मुजफ्फपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी और कैप्टन जयनाराण निषाद की बहू हैं। वह हाजीपुर नगर परिषद की वार्ड पार्षद, उपाध्यक्ष और चेयरमैन रही हैं। इनका राजनीतिक करियर अपने ससुर पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जयनारायण निषाद के सानिध्य में शुरू हुआ।

कैप्टन पहले हाजीपुर नगर निगम की राजनीति करते थे । उसके बाद उन्होंने नगर निगम की राजनीति की विरासत अपनी बहू रामा निषाद को सौप दिया था। उसके बाद से वह वहां की राजनीति में सक्रिय रहीं। इस बार 2025 के चुनाव में वह विधानसभा की राजनीति में एंट्री कीं और मंत्री पद तक पहुंच गईं।

उनके राजनीतिक जीवन को देखा जाए तो वह कहां कुढ़नी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। इस बीच राजनीतिक स्थिति बदली। अजय निषाद के साथ वह खुद भाजपा की सदस्य बनीं। भाजपा ने उन्हें औराई विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया।

शुरुआती विरोध के बाद चीजें वहां अनुकूल हुईं और सर्वाधिक मत के साथ विजयी हुईं। उसके बाद तो स्थिति यह हुई कि वह मंत्री पद तक पहुंच गईं। निषाद समाज को साधने की कोशिश और उसको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश के तहत भी ऐसा होता दिख रहा है।