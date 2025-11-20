Language
    रमा निषाद ने तय कीं वार्ड पार्षद से मंत्री बनने तक का सफर

    By PREM SHANKAR MISHRAEdited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:50 AM (IST)

    Bihar politics: सीएम नीतीश कुमार के कैबिनेट में भाजपा कोटे से मंत्री बनने वालों में एक नाम मुजफ्फरपुर की औराई विधानसभा सीट से चुन कर आईं रमा निषाद हैं। इन्हें उन नामों में गिना जा रहा है जिन्हें मौका देकर भाजपा ने चौंकाने का काम किया है। निषाद समाज से आने की वजह से भी भाजपा ने इन्हें प्रतिनिधत्व देने का फैसला किया है। खासकर इस क्षेत्र में मुकेश सहनी की सक्रियता और उनकी राजनीतिक शैली को जवाब देने के लिए भी इस तरह के कदम उठाए जाने की संभावना है। 

    Nitish Kumar New Cabinet 2025: पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी और कैप्टन जयनाराण निषाद की बहू हैं। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Nitish Kumar New Cabinet 2025:भाजपा ने अपनी परंपरा बरकरार रखते हुए एकबार फिर लोगों को चौंकाया है। उनलोगों को भी मौका दिया है जो पहली बार चुनकर आए हैं। रमा निषाद उनमें से एक हैं। औराई विधानसभा सीट से वह पहली बार चुनी गईं और मंत्री पद तक पहुंच गई हैं। 

    रमा निषाद मुजफ्फपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी और कैप्टन जयनाराण निषाद की बहू हैं। वह हाजीपुर नगर परिषद की वार्ड पार्षद, उपाध्यक्ष और चेयरमैन रही हैं। इनका राजनीतिक करियर अपने ससुर पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जयनारायण निषाद के सानिध्य में शुरू हुआ। 

    कैप्टन पहले हाजीपुर नगर निगम की राजनीति करते थे । उसके बाद उन्होंने नगर निगम की राजनीति की विरासत अपनी बहू रामा निषाद को सौप दिया था। उसके बाद से वह वहां की राजनीति में सक्रिय रहीं। इस बार 2025 के चुनाव में वह विधानसभा की राजनीति में एंट्री कीं और मंत्री पद तक पहुंच गईं। 

    उनके राजनीतिक जीवन को देखा जाए तो वह कहां कुढ़नी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। इस बीच राजनीतिक स्थिति बदली। अजय निषाद के साथ वह खुद भाजपा की सदस्य बनीं। भाजपा ने उन्हें औराई विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। 

    शुरुआती विरोध के बाद चीजें वहां अनुकूल हुईं और सर्वाधिक मत के साथ विजयी हुईं। उसके बाद तो स्थिति यह हुई कि वह मंत्री पद तक पहुंच गईं। निषाद समाज को साधने की कोशिश और उसको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश के तहत भी ऐसा होता दिख रहा है। 

    राजनीतिक सफर

    • 2007 में हाजीपुर नगर परिषद के चुनाव में निर्विरोध चुनी गईं। उसके बाद सभापति बनीं।
    • 2012 में हाजीपुर नगर परिषद में सभापति बनीं।
    •  2017 में नगर परिषद में उपसभापति बनीं।
    • 1996 से ही ससुर और पति के चुनाव के लिए प्रबंधन का काम करती रहीं।
    • 2014 के लोकसभा चुनाव में पति अजय निषाद के चुनाव के प्रबंधन में सक्रिय रहीं।
    • यह क्रम 2019 और 2024 में भी जारी रहा
    •  2025 में औराई विधानसा सीट से निर्वाचित
    • बीजेपी ने 2025 विधानसभा चुनाव में रामसूरत राय का टिकट काटकर रमा निषाद को औराई सीट से उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने 57,206 वोटों के बड़े अंतर से वीआईपी उम्मीदवार भोगेंद्र सहनी को हराया था। औराई क्षेत्र में पहली बार महिला विधायक बनीं।
    • आयु: 58 वर्षशिक्षा: 12वीं पास हैं
    •  ⁠संपत्ति: हलफनामा के अनुसार 31.9 करोड़ की कुल संपत्ति की घोषणा की है। वहीं ￼उनकी देनदारी लगभग 75 लाख रुपया है।
    •  ⁠आपराधिक मामले : दो आपराधिक मामले दर्ज हैं।