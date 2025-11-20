जिला पार्षद से शुरू हुआ राजनीतिक सफर मंत्री तक पहुंचा, लखेंद्र कुमार रौशन ने पातेपुर को बनाया अभेद किला

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। पातेपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर मंत्री बनें लखेंद्र कुमार रौशन के राजनीतिक जीवन की शुरुआत जंदाहा प्रखंड के जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 28 से हुई थी।

वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के रूप में पातेपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। उस वक्त उन्होंने राजद उम्मीदवार पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम को पराजित किया था।

वहीं वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद उम्मीदवार पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी को 22380 मतों के अंतर से पराजित कर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। लगातार दूसरी जीत के साथ लखेंद्र कुमार रौशसन पातेपुर विधानसभा में भाजपा के मजबूत जनाधार का प्रतीक बनकर उभरे हैं।