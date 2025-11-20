Bihar Cabinet Minister: सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीपक प्रकाश बने मंत्री, एनडीए सरकार का युवा चेहरा

जागरण संवाददाता, पटना। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई एनडीए सरकार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। युवा नेतृत्व, तकनीकी पृष्ठभूमि और राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना एनडीए की नई पीढ़ी को अवसर देने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

दीपक प्रकाश का जन्म 22 अक्टूबर 1989 को हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना में हुई, जहां उन्होंने वर्ष 2005 में आइसीएसई बोर्ड से 10वीं और वर्ष 2007 में सीबीएसई बोर्ड से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने एमआइटी, मणिपाल से कंप्यूटर साइंस में बीटेक (2011) पूरा किया।

तकनीकी क्षेत्र से आने वाले दीपक ने वर्ष 2011 से 2013 तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य किया। बाद में वे स्वयं के व्यवसाय से जुड़ गए। राजनीति में इनकी सक्रिय भूमिका वर्ष 2019-20 के आसपास शुरू हुई, जब उन्होंने अपने पिता उपेंद्र कुशवाहा के संगठनात्मक और राजनीतिक कामों में हिस्सा लेना शुरू किया। पार्टी की नीतियों, युवाओं के मुद्दों और सामाजिक न्याय की सोच के साथ वे जल्द ही राजनीतिक दायरे में सक्रिय हो गए।