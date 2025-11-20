Shreyasi Singh: स्वर्ण पदक से बिहार की सबसे युवा मंत्री पद तक, विरासत नहीं, खुद की मेहनत की गवाही है श्रेयसी सिंह की कहानी

जागरण संवाददाता, जमुई। 34 वर्षीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह जमुई विधानसभा क्षेत्र से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार भाजपा के टिकट पर विधायक चुनी गई। इस बार चुनाव में लगातार दूसरी बार उन्होंने पिछले चुनाव से भी बड़ी जीत हासिल करके अपनी धमक साबित की हैं।

निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण और 2014 में रजत समेत कई बड़े मंचों पर पदक जीत चुकी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की यह बेटी पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए राजनीति की दुनिया आज खुद भी सशक्त हस्ताक्षर हैं।

मंत्रिमंडल का सबसे युवा चेहरा नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में वह सबसे युवा और इकलौता एथलीट चेहरा है। उनका संकल्प है कि राजनीति को वह कभी अपने लिए धन अर्जन का साधन नहीं बनने देगी। जमुई जिला अंतर्गत गिद्धौर प्रखंड के नया गांव उनका मूल पैतृक ग्राम है।