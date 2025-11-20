तेज प्रताप को हराने वाले संजय कुमार सिंह का जलवा, पहली बार विधायक बने और अब मंत्रिमंडल में शामिल

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। बिहार विधानसभा चुनाव में महुआ सीट इस बार बेहद चर्चित रही। इसी सीट से लोजपा (रामविलास) के टिकट पर मैदान में उतरे संजय कुमार सिंह ने जोरदार वापसी करते हुए पहली बार विधायक बनने के साथ ही मंत्रिमंडल में जगह बना ली है। पार्टी ने उन्हें लोजपा (रामविलास) कोटे से मंत्री बनाया है।

वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में संजय कुमार सिंह को हार का सामना करना पड़ा था और वे तीसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए राजद उम्मीदवार डॉ. मुकेश रौशन को 44,997 मतों के बड़े अंतर से पराजित किया।

तेज प्रताप यादव को हराया महुआ सीट इस बार एक बार फिर सुर्खियों में रही, क्योंकि लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। लेकिन चुनावी जंग में उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा और वे तीसरे स्थान पर रहे।