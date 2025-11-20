Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तेज प्रताप को हराने वाले संजय कुमार सिंह का जलवा, पहली बार विधायक बने और अब मंत्रिमंडल में शामिल

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:24 PM (IST)

    हाजीपुर से, बिहार विधानसभा चुनाव में महुआ सीट पर लोजपा (रामविलास) के संजय कुमार सिंह ने शानदार वापसी की। पहली बार विधायक बने और मंत्रिमंडल में शामिल हुए। उन्होंने राजद के मुकेश रौशन को हराया। तेज प्रताप यादव को भी हार का सामना करना पड़ा। संजय कुमार सिंह चिराग पासवान के करीबी माने जाते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    संजय कुमार सिंह की कहानी

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। बिहार विधानसभा चुनाव में महुआ सीट इस बार बेहद चर्चित रही। इसी सीट से लोजपा (रामविलास) के टिकट पर मैदान में उतरे संजय कुमार सिंह ने जोरदार वापसी करते हुए पहली बार विधायक बनने के साथ ही मंत्रिमंडल में जगह बना ली है। पार्टी ने उन्हें लोजपा (रामविलास) कोटे से मंत्री बनाया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में संजय कुमार सिंह को हार का सामना करना पड़ा था और वे तीसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए राजद उम्मीदवार डॉ. मुकेश रौशन को 44,997 मतों के बड़े अंतर से पराजित किया। 

    तेज प्रताप यादव को हराया

    महुआ सीट इस बार एक बार फिर सुर्खियों में रही, क्योंकि लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। लेकिन चुनावी जंग में उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा और वे तीसरे स्थान पर रहे। 

    महुआ-मुजफ्फरपुर रोड काली स्थान के निकट के रहने वाले संजय कुमार सिंह लोजपा के पुराने कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के सबसे विश्वस्त सहयोगियों में से एक माने जाते हैं। पहली बार विधायक बने संजय कुमार सिंह का मंत्री पद तक पहुंचना उनके राजनीतिक सफर की महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गया है।

    Gunjan Singh