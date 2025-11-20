Language
    मधुबनी से राजनीति की लंबी पारी खेलने वाले अरुण शंकर प्रसाद पहली बार बने मंत्री

    By Brajmohan MishraEdited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 12:45 PM (IST)

    Nitish Kumar New Cabinet 2025:खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद पहली बार मंत्री बने हैं। वे तीसरी बार विधायक बने हैं और 2025 में लगातार दूसरी बार जीते। उन्होंने राजद के ब्रज किशोर यादव को हराया। 64 वर्षीय अरुण शंकर प्रसाद वैश्य समुदाय से हैं और मधुबनी के रहने वाले हैं। उन्होंने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर तक पढ़ाई की है। उनके दो बेटे और तीन बेटियां हैं।

    Hero Image

    Nitish Kumar New Cabinet 2025: शपथ लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते मंत्री अरुण शंकर प्रसाद। सौ: इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, मधुबनी। Nitish Kumar New Cabinet 2025: खजौली विधायक अरूण शंकर प्रसाद पहली बार मंत्री बन रहे हैं। तीसरी बार वे विधायक बने हैं। 2010 से 2015 वे खजौली से विधायक थे। 2020 में भी विधायक बने। 2025 में लगातार दूसरी बार जीतकर आए। 

    उन्होंने राजद के ब्रज किशोर यादव को इस बार 13126 वोट से हराया। 64 वर्षीय अरुण शंकर प्रसाद वैश्य वर्ग से आते हैं। मधुबनी के बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय के रहने वाले हैं। 31 दिसंबर, 1960 में उनका जन्म हुआ था। ललित नारायण मिथिला विवि से स्नातकोत्तर तक पढ़ाई की है। पांच बच्चे हैं। 

    दो पुत्र और तीन पुत्री। बड़ा लड़का डॉ. अजीत कुमार मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में।प्रोफेसर है और छोटा लड़का इंजिनियर है। सभी पुत्री विवाहित हैं। पत्नी सुनैना देवी शिक्षिका हैं। 1990, 1995, 2000, फरवरी और अक्टूबर 2005 में हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से लड़े।मगर सफलता नहीं मिली। 

    2010 में पहली बार खजौली विधानसभा से भाजपा के टिकट पर लड़े और जीत मिली। भाजपा मधुबनी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। 2015 में राजद के सीताराम यादव से हार गए थे। मगर 2020 में। इन्होंने सीताराम यादव को बड़े अंतर से हराया था। 

    इस बार राजद के ब्रज किशोर यादव को 13126 वोट से हराया है। चुनाव के दौरान दिए शपथपत्र के अनुसार वे और उनकी पत्नी 1.47 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं।