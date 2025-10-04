Varanasi Top 10 News 4 OCtober 2025 : BHU में पार्किंग में ओपीडी, वाराणसी में रिकार्ड तोड़ बारिश और बीएचयू लैब में आग सहित पढ़ें टाप 10 खबरें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today: वाराणसी में भारी बारिश की खबरें और इससे उपजी दुश्वारी शनिवार को सोशल मीडिया में काफी चर्चा में बनी रहीं। इसके अलावा पूर्वांचल में भी भारी बारिश की नौबत रही और लगातार बारिश से कई घर गिरने और वज्रपात व घर गिरने से मौत की खबरें डराने वाली हैं। कई नदियों में बाढ़ के साथ ही बांध भी उफान पर पहुंच गए हैं।
शनिवार को वाराणसी में भारी वर्षा से 125 वर्ष का रिकार्ड टूट गया, बीएचयू में बाढ़ जैसे हालात में डाक्टरों की OPD पार्किंग में चली, वाराणसी में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के लैब में लगी आग, छह अक्टूबर को बनारस आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वाराणसी में हनुमान चालीसा पाठ पर विवाद के बाद जंगमबाड़ी मठ के बाहर हनुमान चालीसा का हुआ सामूहिक पाठ और काशी में सिंदूर खेला के बाद महिलाओं ने मां के अगले बरस जल्दी आने की कामना जैसी खबरें चर्चा में रहीं।
इसके अलावा पूर्वांचल की आजमगढ़ में हरैया ब्लाक प्रमुख अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद तुरंत मतदान, बलिया में बारिश के बाद बलिया-छपरा रूट पर रेल ट्रैक धंसा, गाजीपुर में जिलाधिकारी ने तहसील के बाबू का वेतन रोका, मीरजापुर में मगध एक्सप्रेस में विंध्याचल स्टेशन के पास ट्रेन में महिला ने दिया बच्चे को जन्म जैसी खबरें खूब चर्चा में बनी रहीं।
क्लिक करके पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की प्रमुख खबरें -
वाराणसी : पूर्वी उत्तर प्रदेश में तीन दिनों से रह रहकर जारी बरसात का रुख शनिवार को भी तल्ख रहा। शुक्रवार की रात भर रह रहकर हुई बरसात के बाद शनिवार सुबह भी भारी बादल छाए रहे और कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी का रुख बना रहा। विदाई की वर्षा ने इस बार नौ अक्टूबर 1900 को बीएचयू क्षेत्र में 138.9 मिमी का रिकार्ड तोड़ दिया है। रात भर हुई बरसात के बाद से लगातार मौसम का रुख तल्ख बना हुआ है। साढ़े छह डिग्री तक गिरा अधिकतम तापमान तो मौसम में सिहरन ने गुलाबी ठंड का भी अहसास कराया है।
एक क्लिक में पढ़ें पहली खबर : वाराणसी में भारी वर्षा से 125 वर्ष का रिकार्ड टूट गया, मौसम विभाग ने जारी किया आरेंज अलर्ट
वाराणसी : बनारस में बीएचयू क्षेत्र में हुई वर्षा ने अक्टूबर माह के किसी एक दिन में हुई वर्षा का 125 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शुक्रवार की सुबह 8:30 बजे से भोर के 5:30 बजे तक इस क्षेत्र में कुल 187 मिमी वर्षा हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बीएचयू अस्पताल और ट्रामा सेंटर परिसर में कमर तक पानी भर जाने से मरीज एवं तीमारदारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अधिकांश चिकित्सक भी अपने कक्ष तक नहीं पहुंच सके, जिसके कारण कई चिकित्सक पार्किंग में ही ओपीडी लगाकर मरीजों का इलाज करते रहे।
एक क्लिक में पढ़ें दूसरी खबर : वाराणसी में जल प्रलय से सारे रिकॉर्ड टूटे, बीएचयू में बाढ़ जैसे हालात, डाक्टरों की OPD पार्किंग में चली
वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित इंडो लैब में शनिवार की सुबह लगभग 8:20 बजे आग लगने की सूचना मिली। इस घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि, बीएचयू में बारिश के कारण जल भराव की समस्या ने फायर ब्रिगेड के कर्मियों के लिए कार्य को कठिन बना दिया।इसके बाद भी, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आसपास की बिल्डिंग से आग पर काबू पाने का प्रयास किया और लगभग एक घंटे की मेहनत के बाद आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया।
एक क्लिक में पढ़ें तीसरी खबर : वाराणसी में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के लैब में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू
वाराणसी : अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (इरी) अपने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (आइसार्क), में डायरेक्ट सीडेड राइस (डीएसआर) कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन करने जा रहा है। यह तीन दिवसीय कार्यक्रम 5 से 7 अक्टूबर तक आयोजित होगा, जिसमें देश-विदेश से 300 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। छह अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। नीति-निर्माताओं, वैज्ञानिकों, निजी क्षेत्र के नेताओं, गैर-सरकारी संगठनों और किसान प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ यह सम्मेलन धान उत्पादन में पानी, श्रम और लागत बचाने वाले “डायरेक्ट सीडेड राइस” को व्यापक स्तर पर अपनाने की रणनीति पर केंद्रित होगा।
एक क्लिक में पढ़ें चौथी खबर : छह अक्टूबर को बनारस आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वाराणसी में जलवायु-स्मार्ट धान प्रणाली पर वैश्विक समागम
वाराणसी : शहर में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर शुक्रवार को शुरू विवाद शनिवार को चरम पर नजर आया। हालांकि सुरक्षा कारणों से पुलिस को पहले ही सतर्क कर दिया गया था। वहीं विवाद वाले प्राचीन हनुमार मंदिर पर पुलिस बल की तैनाती सुरक्षा कारणों से की गई है। वाराणसी में शनिवार को जंगमबाड़ी मठ के बाहर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करने के लिए हनुमान सेना के सदस्य जंगमबाड़ी मठ के बाहर एकत्र हुए। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में विरोध स्वरूप सभी ने सस्वर हनुमान चालीसा पाठ किया।
एक क्लिक में पढ़ें पांचवीं खबर : वाराणसी में हनुमान चालीसा पाठ पर विवाद के बाद जंगमबाड़ी मठ के बाहर हनुमान चालीसा का हुआ सामूहिक पाठ
वाराणसी : गच्छ-गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थानं परमेश्वरि। पूजाराधनकाले च पुनरागमनाय च.. इस मंत्र के उच्चारण के साथ मां दुर्गा की प्रतिमाएं गुरुवार और शुक्रवार को निर्धारित कुंडों में विसर्जित की गईं। देवी प्रतिमाओं को भावभीनी विदाई देने से पूर्व बंगीय समाज के पंडालों में महिलाओं ने सिंदूर खेला की रस्म निभाई। वहीं शनिवार को भी सिंंदूर खेला के आयोजनों का सिलसिला चला। शक्ति आराधना का अनुष्ठान दुर्गाेत्सव संपन्न होने के साथ ही भव्य विदाई शोभायात्राओं संग नाचते-गाते मां को ले चले भक्त तो अगले बरस जल्दी आने की मां से की गुहार भी सिंंदूर खेला के दौरान महिलाओं ने की।
एक क्लिक में पढ़ें छठवीं खबर : काशी में सिंदूर खेला के बाद महिलाओं ने मां के अगले बरस जल्दी आने की कामना की
आजमगढ़ : कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हरैया ब्लाक प्रमुख संदीप पटेल के खिलाफ वंदना द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में चर्चा शनिवार दोपहर प्रारंभ हो गई है। इस चर्चा में कुल 100 सदस्यों में से 54 सदस्यों की उपस्थिति दर्ज की गई। ब्लॉक प्रमुख हरैया के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद तुरंत मतदान हुआ। जिसमें 54 लोगों ने भाग लिया। हालांकि किसको कितना वोट मिला यह सब बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। लेकिन 54 लोगों के मतदान में दो वोट अवैध हो गए। अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने वाले लोगों ने बताया कि हमारी जीत हुई है। लेकिन अभी फैसले का लंबा इंतजार शेष है।
एक क्लिक में पढ़ें सातवीं खबर : आजमगढ़ में हरैया ब्लाक प्रमुख अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद तुरंत मतदान, 54 में दो वोट अवैध
बलिया : बलिया-छपरा रेल मार्ग पर भारी बारिश के कारण ट्रैक धंसने से ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है। रेवती और सुरेमनपुर के पास ट्रैक धंसने के कारण सुरक्षा के दृष्टिगत ट्रेनों का परिचालन बंद किया गया है। इससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। सहतवार में ट्रैक पर पेड़ गिरने की भी सूचना मिली है। छपरा की ओर से आने वाली ट्रेनें मांझी के पास ही रोक दी गई हैं। कुछ ट्रेनों को छपरा से गोरखपुर के रास्ते डायवर्ट किया गया है। बलिया की ओर जाने वाली ट्रेनों को बलिया स्टेशन सहित अन्य स्टेशनों पर रोका गया है।
एक क्लिक में पढ़ें आठवीं खबर : बलिया में बारिश के बाद बलिया-छपरा रूट पर रेल ट्रैक धंसा, ट्रेनों का परिचालन बंद
गाजीपुर : जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने शनिवार को तहसील के रिकार्ड रूम, अधिष्ठान एवं अन्य पटलों का निरीक्षण किया। फाइलों का रख रखाव अव्यवस्थित ढंग से पाये जाने पर पटल सहायक (आरके बाबू ) अशोक तिवारी का स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया। कहा कि जब तक इनका संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हो जाता तब तक इनका वेतन बाधित रहेगा। उन्होंने परिसर की साफ सफाई के साथ फाइलों का सही ढंग से रख रखाव का निर्देश दिया।
एक क्लिक में पढ़ें नौवीं खबर : जिलाधिकारी ने तहसील के बाबू का वेतन रोका, फाइलों के रखरखाव ठीक न मिलने पर नाराज
मीरजापुर : नई दिल्ली से इस्लामपुर को जाने वाली मगध एक्सप्रेस 20802 के कोच में सफर के दौरान प्रसव पीड़ा से कराह रही एक महिला यात्री ने विंध्याचल स्टेशन के पास चलती ट्रेन में नवजात को जन्म दिया। कंट्रोल रूम की सूचना पर मीरजापुर स्टेशन पर ट्रेन रूकी तो मौके पर पहुंची आरपीएफ की ज्योति रानी और रेलवे चिकित्सा प्रभारी डा.वीके सिंह की टीम ने नार काटी तो बच्ची की किलकिरी ट्रेन के कोच मेंं गूंज उठी। इस दौरान प्रसूता की हालत गंभीर देख चिकित्सा प्रभारी ने जिला महिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, हालांकि नवजात बच्ची स्वस्थ है।
एक क्लिक में पढ़ें दसवीं खबर : मीरजापुर में मगध एक्सप्रेस में विंध्याचल स्टेशन के पास ट्रेन में महिला ने दिया बच्चे को जन्म
