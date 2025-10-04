Varanasi latest news वाराणसी सह‍ित समूचे पूर्वांचल में में भारी बार‍िश की खबरें और इससे उपजी दुश्‍वारी शनि‍वार को सोशल मीड‍िया में काफी चर्चा में बनी रहीं। इसके अलावा बार‍िश से कई घर ग‍िरने और वज्रपात व घर ग‍िरने से मौत की खबरें डराने वाली हैं। कई न‍द‍ि‍यों में बाढ़ के साथ ही बांध भी उफान पर हैं।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today: वाराणसी में भारी बार‍िश की खबरें और इससे उपजी दुश्‍वारी शनि‍वार को सोशल मीड‍िया में काफी चर्चा में बनी रहीं। इसके अलावा पूर्वांचल में भी भारी बार‍िश की नौबत रही और लगातार बार‍िश से कई घर ग‍िरने और वज्रपात व घर ग‍िरने से मौत की खबरें डराने वाली हैं। कई न‍द‍ि‍यों में बाढ़ के साथ ही बांध भी उफान पर पहुंच गए हैं।

शन‍िवार को वाराणसी में भारी वर्षा से 125 वर्ष का रिकार्ड टूट गया, बीएचयू में बाढ़ जैसे हालात में डाक्‍टरों की OPD पार्क‍िंग में चली, वाराणसी में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के लैब में लगी आग, छह अक्टूबर को बनारस आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वाराणसी में हनुमान चालीसा पाठ पर विवाद के बाद जंगमबाड़ी मठ के बाहर हनुमान चालीसा का हुआ सामूहि‍क पाठ और काशी में सिंदूर खेला के बाद महिलाओं ने मां के अगले बरस जल्‍दी आने की कामना जैसी खबरें चर्चा में रहीं।

इसके अलावा पूर्वांचल की आजमगढ़ में हरैया ब्‍लाक प्रमुख अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद तुरंत मतदान, बल‍िया में बारिश के बाद बलिया-छपरा रूट पर रेल ट्रैक धंसा, गाजीपुर में जिलाधिकारी ने तहसील के बाबू का वेतन रोका, मीरजापुर में मगध एक्सप्रेस में विंध्याचल स्टेशन के पास ट्रेन में महिला ने दिया बच्चे को जन्म जैसी खबरें खूब चर्चा में बनी रहीं।