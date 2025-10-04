मीरजापुर में मगध एक्सप्रेस में विंध्याचल स्टेशन के पास ट्रेन में महिला ने दिया बच्चे को जन्म

Language
    By Arun Kumar Mishra Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:27 PM (IST)

    मीरजापुर में मगध एक्सप्रेस में एक महिला यात्री ने चलती ट्रेन में बच्चे को जन्म दिया। प्रसव पीड़ा होने पर विंध्याचल स्टेशन के पास ट्रेन में ही प्रसव हुआ। मीरजापुर स्टेशन पर आरपीएफ और रेलवे चिकित्सा टीम ने तत्काल सहायता प्रदान की। गंभीर हालत के कारण प्रसूता को अस्पताल रेफर किया गया जबकि नवजात स्वस्थ है।

    पति ने आरोप लगाया कि समय पर इलाज न मिलने से पत्नी की हालत बिगड़ी।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। नई दिल्ली से इस्लामपुर को जाने वाली मगध एक्सप्रेस 20802 के कोच में सफर के दौरान प्रसव पीड़ा से कराह रही एक महिला यात्री ने विंध्याचल स्टेशन के पास चलती ट्रेन में नवजात को जन्म दिया। कंट्रोल रूम की सूचना पर मीरजापुर स्टेशन पर ट्रेन रूकी तो मौके पर पहुंची आरपीएफ की ज्योति रानी और रेलवे चिकित्सा प्रभारी डा.वीके सिंह की टीम ने नार काटी तो बच्ची की किलकिरी ट्रेन के कोच मेंं गूंज उठी।

    इस दौरान प्रसूता की हालत गंभीर देख चिकित्सा प्रभारी ने जिला महिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, हालांकि नवजात बच्ची स्वस्थ है। वहीं प्रसूता के पति ने आरोप लगाया कि रात से पत्नी दर्द से करा रही थी, लेकिन गुहार लगाने के बाद भी मीरजापुर के पहले इलाज नहीं मिला। अगर समय से चिकित्सकी सुविधा मिल जाता तो पत्नी की हालत गंभीर नहीं होती।

    बिहार के वैशाली जनपद अंतर्गत जनदहा थाना क्षेत्र के भान बुड़हा बेसहु निवासी टीपू सुल्तान अपनी गर्भवती पत्नी जुबैदा खातून को लेकर मगध एक्सप्रेस के कोच संख्या एस-5 से पटना की ओर जा रहे थे। टीपू ने बताया कि प्रयागराज के आगे ट्रेन बढ़ी तो पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू होने लगी जो बर्दाश्त के बाहर हो गया, लेकिन रास्ते में कही भी कोई चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिली। विंध्याचल स्टेशन के पास चलती ट्रेन के दौरान पत्नी जुबैदा ने कोच के दरवाजे के पास फर्श पर नवजात को जन्म दे दिया।

    ट्रेन में सवार अन्य यात्रियों ने कंट्रोल रूम को सूचना दिया तो मीरजापुर स्टेशन पर ट्रेन रूकी और डाक्टर पहुंचकर इलाज किया। डाक्टर ने बताया कि खून की कमी के चलते प्रसूता की हालत नाजुक है, जिसे रेफर कर दिया। इस संबंध में आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक चमन सिंह तोमर ने बताया कि रेलवे डॉक्टर द्वारा रेफर किए जाने बाद एंबुलेंस से महिला कांस्टेबल ज्योति रानी की देखरेख में प्रसूता और उसके नवजात को प्रसूता के पति के साथ जिला अस्पताल भेज दिया गया।