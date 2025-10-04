Language
    आजमगढ़ में हरैया ब्‍लाक प्रमुख अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद तुरंत मतदान, 54 में दो वोट अवैध

    By sarvesh mishra Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:02 PM (IST)

    आजमगढ़ में हरैया ब्लॉक प्रमुख संदीप पटेल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चर्चा शुरू हो गई है। 100 सदस्यों में से 54 उपस्थित रहे। एसडीएम सगड़ी की देखरेख में हो रही इस चर्चा के बाद मतदान होगा। जिलाधिकारी और एसएसपी ने सुरक्षा का जायजा लिया। परिसर में भारी पुलिस बल तैनात है।

    आजमगढ़ में हरैया ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हरैया ब्लाक प्रमुख संदीप पटेल के खिलाफ वंदना द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में चर्चा शन‍िवार दोपहर प्रारंभ हो गई है। इस चर्चा में कुल 100 सदस्यों में से 54 सदस्यों की उपस्थिति दर्ज की गई।

    ब्लॉक प्रमुख हरैया के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद तुरंत मतदान हुआ। जिसमें 54 लोगों ने भाग लिया। हालांकि किसको कितना वोट मिला यह सब बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। लेकिन 54 लोगों के मतदान में दो वोट अवैध हो गए। अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने वाले लोगों ने बताया कि हमारी जीत हुई है। लेक‍िन अभी फैसले का लंबा इंतजार शेष है। 

    उप जिलाधिकारी सगड़ी और पीठासीन अधिकारी श्याम प्रताप सिंह की देखरेख में यह चर्चा चल रही है। आधे से अधिक सदस्यों की उपस्थिति होने पर कोरम पूरा माना जाता है। चर्चा का समय दो बजे तक निर्धारित किया गया है, जिसके बाद मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी।

    जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। सभी कार्यवाही पुलिस की कड़ी सुरक्षा में संपन्न हो रही है।

    हरैया ब्लाक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर शनिवार, चार अक्टूबर को बहस के बाद मतदान होगा। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अपने पक्ष में करने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन भी इस मामले में पूरी तरह से तैयार है।

    सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे परिसर में चार पुलिस क्षेत्राधिकारी और छह मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। लगभग 400 पुलिसकर्मी, डेढ़ दर्जन सब इंस्पेक्टर और दो प्लाटून पी ए सी के जवान भी तैनात किए गए हैं।

    परिसर की निगरानी के लिए 14 सीसी कैमरे, जो वाई-फाई कनेक्टेड हैं, विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं। इसके अलावा, ड्रोन कैमरे से भी परिसर की निगरानी की जाएगी। परिसर के बाहर और आस-पास के भवनों पर भी सशस्त्र पुलिस बल तैनात किया गया है।

    हरैया ब्लाक प्रमुख के फ्लोर टेस्ट को लेकर चल रही रस्साकसी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जीयनपुर कोतवाली के मनिकाडीह निवासी बृजेश कुमार ने अपनी बीडीसी पत्नी के अपहरण का आरोप लगाते हुए संतोष सिंह सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच की, तो अपहरण की घटना झूठी निकली। पुलिस ने झूठी शिकायत देने वाले पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

    इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। सभी पक्षों की नजरें इस मतदान पर टिकी हुई हैं। हर कोई अपने-अपने तरीके से सदस्यों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच, प्रशासन ने भी सुरक्षा के सभी आवश्यक उपाय किए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

    हरैया ब्लाक में चल रही इस राजनीतिक गतिविधि ने स्थानीय जनता का ध्यान आकर्षित किया है। लोग इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि मतदान के परिणाम क्या होंगे और क्या संदीप पटेल अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं। इस प्रकार की राजनीतिक उठापटक से क्षेत्र की राजनीति में हलचल मची हुई है।