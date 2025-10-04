Language
    बल‍िया में बारिश के बाद बलिया-छपरा रूट पर रेल ट्रैक धंसा, ट्रेनों का परिचालन बंद

    By Mahendra Dubey Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:09 PM (IST)

    बलिया-छपरा रेल मार्ग पर भारी बारिश के कारण ट्रैक धंसने से ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है। रेवती और सुरेमनपुर के पास ट्रैक धंसने के कारण ट्रेनों को रोक दिया गया है और कुछ को डायवर्ट किया गया है। सहतवार में ट्रैक पर पेड़ गिरने की भी सूचना है।

    बल‍िया में बारिश के बाद बलिया-छपरा रूट पर रेल ट्रैक धंसा।

    जागरण संवाददाता, बलिया। बलिया-छपरा रेल मार्ग पर भारी बारिश के कारण ट्रैक धंसने से ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है। रेवती और सुरेमनपुर के पास ट्रैक धंसने के कारण सुरक्षा के दृष्टिगत ट्रेनों का परिचालन बंद किया गया है। इससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है।

    सहतवार में ट्रैक पर पेड़ गिरने की भी सूचना मिली है। छपरा की ओर से आने वाली ट्रेनें मांझी के पास ही रोक दी गई हैं। कुछ ट्रेनों को छपरा से गोरखपुर के रास्ते डायवर्ट किया गया है। बलिया की ओर जाने वाली ट्रेनों को बलिया स्टेशन सहित अन्य स्टेशनों पर रोका गया है।

    रेलवे अधिकारियों ने बताया कि स्थिति की निगरानी की जा रही है और जल्द से जल्द परिचालन शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, इस स्थिति के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों ने बताया कि उन्हें अपने गंतव्य तक पहुँचने में कठिनाई हो रही है और कई लोग ट्रेनें रद्द होने के कारण परेशान हैं।

    रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इस स्थिति को ध्यान में रखें। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जैसे ही ट्रैक की स्थिति सामान्य होगी, ट्रेनों का परिचालन पुनः शुरू कर दिया जाएगा।

    इस बीच, यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपने टिकट की स्थिति की जानकारी रेलवे की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त करें। रेलवे ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

    भारी बारिश के कारण अन्य क्षेत्रों में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन ने बारिश के कारण उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है।

    इस प्रकार, बलिया-छपरा रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन बंद होने से यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना में सावधानी बरतें।

    इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मौसम की अनिश्चितताओं के कारण परिवहन सेवाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वे स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए प्रयासरत हैं। बलिया-छपरा रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन बंद होने से यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और रेलवे प्रशासन इस स्थिति को सुधारने के लिए तत्पर है।