जिलाधिकारी ने तहसील के बाबू का वेतन रोका, फाइलों के रखरखाव ठीक न मिलने पर नाराज

गाजीपुर के जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने मुहम्मदाबाद तहसील का निरीक्षण किया और रखरखाव में अनियमितता पाए जाने पर कर्मचारियों को चेतावनी दी। संपूर्ण समाधान दिवस में 39 फरियादियों ने शिकायतें दर्ज कराईं। जिले भर में 218 शिकायतों में से केवल 29 का ही समाधान हो सका बाकी को अधिकारियों को भेज दिया गया।

जागरण संवाददाता,मुहम्मदाबाद (गाजीपुर)। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने शनिवार को तहसील के रिकार्ड रूम, अधिष्ठान एवं अन्य पटलों का निरीक्षण किया। फाइलों का रख रखाव अव्यवस्थित ढंग से पाये जाने पर पटल सहायक (आरके बाबू ) अशोक तिवारी का स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया। कहा कि जब तक इनका संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हो जाता तब तक इनका वेतन बाधित रहेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने परिसर की साफ सफाई के साथ फाइलों का सही ढंग से रख रखाव का निर्देश दिया। उन्होंने उपजिलाधिकारी डा.हर्षिता तिवारी को निर्देशित किया कि कोई भी लाभार्थी एवं किसान अपनी समस्या लेकर आता है तो तत्काल उनकी बात सुनकर उनके आवेदनों का निस्तारण किया जाय, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही एवं शिकायत पाये जाने पर विभागीय कार्रवाई की जायेगाी।

जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की समस्या को सुनकर संबंधित को निस्तारित करने का निर्देश दिया। इस मौके पर विभिन्न समस्याओं को लेकर 39 फरियादियों ने अपना आवेदन जिलाधिकारी को देकर समाधान की गुहार लगाई । मौजूद अधिकारियों ने पांच का मौके पर निस्तारण किया।