उन्नाव में गेल इंडिया के बने स्टेशन में गैस रिसाव, वाहनों और आसपास जाने से लोगों को रोका
उन्नाव में गेल इंडिया के एक स्टेशन पर गैस रिसाव की घटना सामने आई है। सुरक्षा कारणों से वाहनों और लोगों को प्रभावित क्षेत्र के आसपास जाने से रोक दिया ग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, उन्नाव। अचलगंज के लोहचा बने गेल इंडिया स्टेशन में बुधवार शाम लगभग 4:30 बजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन वाल्व फटने व लीकेज से खलबली मच गई। प्रेशर से तेजी के साथ गैस निकलती देख पुलिस ने मार्ग से हो रहे आवागमन बंद करा दिया।
स्टेशन के कर्मियों ने रिसाव रोकने की कोशिश की पर सफल न होने पर उच्चाधिकारियों को जानकारी दी। कोई बीड़ी सिगरेट न जला पाए इसके लिए पुलिस ने करीब एक किमी दूरी पर फैलकर वहां से लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी। एहतियात के तौर पर दमकल भी मौके पर पहुंच गई है।
एसओ ब्रजेश शुक्ल ने मुख्य मार्ग से हो रहे आवागमन को रोक दिया। एक किमी दूर तक मौजूद लोगों को हटा दिया गया। लगभग एक घंटे से रिसाव जारी है। सीओ बीघापुर मधुपनाथ मिश्र ने बताया कि ये प्राकृतिक गैस की पाइप लाइन है। औरैया जिले के दिबियापुर से यह लाइन प्रयाग राज के फूलपुर तक गई है। इस एरिया में कोई न आ सके इसकी निगरानी शुरू कर दी गई है। लखनऊ और औरैया जिले से गेल कंपनी के एक्सपर्ट बुलाए गए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।