Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    उन्नाव में गेल इंडिया के बने स्टेशन में गैस रिसाव, वाहनों और आसपास जाने से लोगों को रोका

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 07:07 PM (IST)

    उन्नाव में गेल इंडिया के एक स्टेशन पर गैस रिसाव की घटना सामने आई है। सुरक्षा कारणों से वाहनों और लोगों को प्रभावित क्षेत्र के आसपास जाने से रोक दिया ग ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। अचलगंज के लोहचा बने गेल इंडिया स्टेशन में बुधवार शाम लगभग 4:30 बजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन वाल्व फटने व लीकेज से खलबली मच गई। प्रेशर से तेजी के साथ गैस निकलती देख पुलिस ने मार्ग से हो रहे आवागमन बंद करा दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्टेशन के कर्मियों ने रिसाव रोकने की कोशिश की पर सफल न होने पर उच्चाधिकारियों को जानकारी दी। कोई बीड़ी सिगरेट न जला पाए इसके लिए पुलिस ने करीब एक किमी दूरी पर फैलकर वहां से लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी। एहतियात के तौर पर दमकल भी मौके पर पहुंच गई है।

    एसओ ब्रजेश शुक्ल ने मुख्य मार्ग से हो रहे आवागमन को रोक दिया। एक किमी दूर तक मौजूद लोगों को हटा दिया गया। लगभग एक घंटे से रिसाव जारी है। सीओ बीघापुर मधुपनाथ मिश्र ने बताया कि ये प्राकृतिक गैस की पाइप लाइन है। औरैया जिले के दिबियापुर से यह लाइन प्रयाग राज के फूलपुर तक गई है। इस एरिया में कोई न आ सके इसकी निगरानी शुरू कर दी गई है। लखनऊ और औरैया जिले से गेल कंपनी के एक्सपर्ट बुलाए गए हैं।