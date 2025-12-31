उन्नाव में गेल इंडिया के बने स्टेशन में गैस रिसाव, वाहनों और आसपास जाने से लोगों को रोका

जागरण संवाददाता, उन्नाव। अचलगंज के लोहचा बने गेल इंडिया स्टेशन में बुधवार शाम लगभग 4:30 बजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन वाल्व फटने व लीकेज से खलबली मच गई। प्रेशर से तेजी के साथ गैस निकलती देख पुलिस ने मार्ग से हो रहे आवागमन बंद करा दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्टेशन के कर्मियों ने रिसाव रोकने की कोशिश की पर सफल न होने पर उच्चाधिकारियों को जानकारी दी। कोई बीड़ी सिगरेट न जला पाए इसके लिए पुलिस ने करीब एक किमी दूरी पर फैलकर वहां से लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी। एहतियात के तौर पर दमकल भी मौके पर पहुंच गई है।