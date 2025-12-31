New Year 2026 पर कानपुर पुलिस अलर्ट, शहर के 26 संवेदनशील स्थानों पर फोर्स तैनात, हुड़दंगियों पर सख्त नजर

जागरण संवाददाता, कानपुर। नववर्ष पर नशेबाजी और हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए शहर की पुलिस फोर्स अलर्ट मोड पर है। निगरानी और कार्रवाई करने के लिए विशेष टीम भी गठित की गई है। अधिकारियों ने पूर्व के डाटा के आधार पर शहर के 26 संवेदनशील स्थानों को चिह्नित किया गया है, जहां पुलिस फोर्स बुधवार शाम से तैनात है, जो गुरुवार देर रात तक विशेष रूप से तैनात रहेगी। इसके साथ ही प्रमुख चौराहों व मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर कार-ओ-बार सजा शराब पीने वालों पर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जश्न के नाम पर हुड़दंग करने वालों की रात थाने में कटना तय है। इस दौरान पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल समेत अधिकारी बुधवार शाम गंगा बैराज पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि नव वर्ष को देखते हुए शहर में सतर्कता बरती जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ बड़े-बड़े आयोजन अनुशासित व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से कुछ क्षेत्रों में वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। 26 संवेदनशील स्थानों पर फोर्स तो रहेगी। इसके अलावा एलआइयू व पीएसी भी तैनात की गई। पुलिस रातभर चेकिंग अभियान चलाएंगे। उसकी निगरानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद करेंगे। पुलिस आयुक्त ने कहा कि नव वर्ष शांतिपूर्ण व जिम्मेदारी के साथ मनाएं। शराब पीकर हुड़दंग, स्टंटबाजी व कानून-व्यवस्था को भंग करने वाले वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।



परमट, पनकी मंदिर, व माल पर विशेष नजर संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था आशुतोष कुमार ने बताया कि शहर के प्रमुख परमट और पनकी मंदिर में नव वर्ष पर लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। ऐसे में वहां पुलिस फोर्स व पीएसी तो तैनात रहेगी। खुफिया भी रहेगी। मंदिर, क्लब ओर माल में विशेष नजर रखी जा रही है।

नव वर्ष की बधाई लेने के नाम पर न हों ठगी का शिकार संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था आशुतोष कुमार ने बताया कि नव वर्ष पर लोग वाट्सएप पर बधाइयां देते हैं। ऐसे में साइबर ठग भी इसे अपना हथियार बना ठगी कर रहे हैं। इसलिए बधाई लेने के चक्कर में ठगी का शिकार होने से बचने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। एपीके फाइन व अनजान लिंक बिल्कुल न खोलें। इससे लोगों का खाता खाली हो सकता है।



नव वर्ष पर शहर के प्रमुख चौराहों पर आज रहेगा मार्ग परिर्वतन नव वर्ष 2026 को लेकर यातायात ने शहर के कई प्रमुख चौराहों पर मार्ग परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। इस दौरान एक जनवरी की सुबह 10 बजे से रात दो बजे तक मार्ग परिवर्तन और पार्किंग व्यवस्था रहेगी।

यहां रहेगा मार्ग परिवर्तन::

मेघदूत तिराहा से कोई भी वाहन बड़ा चौराहा की ओर नहीं जा सकेगा, ऐसे वाहन मेघदूत तिराहा से सरसैय्या घाट चौराहा से चेतना चौराहा होते हुए जेड स्क्वायर माल अथवा बड़ा चौराहा की तरफ जा सकेंगे।

कोतवाली चौराहा, नवीन मार्केट व म्योर मिल तिराहा की ओर से जेड स्क्वायर माल अथवा बड़ा चौराहा की ओर जाने वाले वाहन सीधे बड़ा चौराहा की ओर नहीं जा सकेंगे, ऐसे वाहन ठग्गू के लड्डू तिराहा से बाएं मुड़कर भार्गव हास्पिटल चौराहा से चेतना चौराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

चेतना चौराहा से कोई भी वाहन डीजे कार्यालय गेट, पुलिस आयुक्त कार्यालय की ओर नहीं जा सकेंगे, ऐसे सभी वाहन चेतना चौराहा से सरसैय्या घाट चौराहा से महिला थाना होते हुए अथवा बड़ा चौराहा से ठग्गू के लड्डू तिराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

मेघदूत तिराहा की ओर से सरसैय्या घाट होते हुए बड़ा चौराहा की ओर आने वाली सभी बसें, आटो व ई-रिक्शा जिलाधिकारी कार्यालय गेट से आगे नहीं जा सकेंगे, ऐसे वाहन सरसैय्या घाट चौराहा से जिलाधिकारी कार्यालय गेट के मध्य अपने वाहनों को किनारे खड़ा कर सवारियां बैठाएंगे और उतारेंगे।

कारसेट चौराहा, सद्भावना चौराहा व कोतवाली चौराहा से आने वाले ई-रिक्शा व आटो सोमदत्त प्लाजा से आगे नहीं जा सकेंगे। सोमदत्त प्लाजा पर अपने वाहनों को खड़ा कर सवारियां बैठाएंगे और उतारेंगे।

मेघदूत तिराहा से बडा चौराहा, चेतना चौराहा से बड़ा चौराहा व डीजे गेट से ठग्गू के लड्डू तिराहा, सोमदत्त प्लाजा से बड़ा चौराहा तथा कोतवाली चौराहा से बड़ा चौराहा तक नो ई-रिक्शा व आटो जोन रहेगा।

शिवाला तिराहा से किसी भी प्रकार का वाहन बड़ा चौराहा की ओर नहीं जा सकेगा।



इस्कान मंदिर, सुधांशु आश्रम व ब्लू वर्ड को जाने वाले मार्ग में भी होगा परिवर्तन सिंहपुर चौराहा से इस्कान मंदिर की तरफ कोई भी मध्यम भारी वाहन नहीं जा सकेगा, ऐसे वाहन सिंहपुर तिराहा से कल्याणपुर होते हार अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

बनियापुरवा चौराहा से कोई भी मध्यम व भारी वाहन इस्कान मंदिर की तरफ नहीं जा सकेगा, ऐसे वाहन सिंहपुर तिराहा से कल्याणपुर होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

मैनावती मार्ग तिराहा से इस्कान मंदिर की तरफ कोई भी मध्यम व भारी वाहन नहीं जा सकेगा, ऐसे वाहन गुरुदेव चौराहा से कल्याणपुर होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

रामा विश्वविद्यालय से भारी वाहन चौबेपुर से बिठूर (शनिदेव चौराहा) से परियर गंगापुल होते हुए अपने गतंव्य को जा सकेंगे।

बिठूर चुंगी चौराहा से भारी वाहन ब्लू वर्ड तिराहा से मंधना चौराहा होते हुए गंतव्य को जा सकेंगे।



बैराज पर बदली व्यवस्था पुलिस चौकी उन्नाव सीमा से कोई भारी वाहन गंगा बैराज की तरफ नहीं आ सकेगा, ऐसे वाहन जाजमऊ गंगा पुल होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे। बैराज के आस-पास सड़क पर किसी भी प्रकार के वाहनों को खड़े होने की अनमति नहीं दी जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स ठेले-ठेलिया वालों को भी बैराज के ऊपर दुकान लगाने नहीं दी जाएगी, ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।