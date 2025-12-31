Kanpur Mandi Bhav: 31 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर के खुले बाजार में बुधवार को गल्ला, दलहन, दाल, चावल, तिलहन, तेल, आटा-मैदा, गुड़-शक्कर और सराफा बाजार के थोक भाव जारी किए गए। अनाज और दलहन में मांग के अनुरूप भाव सामान्य से मजबूत नजर आए, जबकि कुछ तिलहनों और तेलों में स्थिरता बनी रही। चावल और आटा-मैदा की कीमतों में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया। सराफा बाजार में सोना और चांदी के भाव ऊंचे स्तर पर कायम रहे, जिससे निवेशकों और व्यापारियों की नजर बाजार की चाल पर टिकी रही।