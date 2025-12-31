Weather Alert: यूपी में कड़ाके की ठंड, इस जिले में तापमान पहुंचा 4.6 डिग्री सेल्सियस, अब शीतलहर का अलर्ट

जागरण टीम, कानपुर देहात। कानपुर देहात में शीतलहर चलने से सर्दी ने लोगों को ठिठुरा दिया है। दिनभर सर्द हवा के साथ गलन बनी रही, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। सुबह और रात के समय सर्दी का असर सबसे अधिक देखने को मिला। चौक-चौराहों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर लोग अलाव तापते हुए नजर आए। गरीब, मजदूर और राहगीरों को सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ा।

शीतलहर के साथ घना कोहरा भी परेशानी का कारण बना रहा। कोहरे के चलते रेल यातायात प्रभावित हुआ और अधिकांश ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंचीं, जिससे यात्रियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देर से ट्रेनों के पहुंचने के कारण यात्रियों को प्लेटफार्म पर ठंड में घंटों इंतजार करना पड़ा। अप व डाउन की सभी ट्रेनें देरी से होने के कारण स्टेशन पर मौजूद यात्री कड़ाके की सर्दी में परेशान रहे। टीआइ फफूंद आलोक द्विवेदी ने बताया कि कोहरे के कारण ट्रेनों को फाग सिग्नलों के पास रोक कर गुजारा जा रहा है। मौसम विज्ञानी डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि सुबह व शाम गलन रहेगी, हल्की धूप निकलने के आसार हैं।

सुबह घना कोहरा से दृश्यता काफी कम बुधवार को अधिकतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं हवा की रफ्तार पांच किमी प्रति घंटा रही। सुबह घना कोहरा छाया रहा और दृश्यता कम होने से वाहन सवार लाइट जलाकर धीमी गति से चले। सबसे अधिक समस्या दोपहिया वाहन सवारों को हुई और हवा चलने से सर्दी अधिक लगी। वहीं बाजारों में दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर अलाव जलाए हुए नजर आए। जहां राहगीर भी जुटे और तापकर राहत ली। दोपहर में हल्की धूप निकली पर शीतलहर के चलते राहत न दिला सकी। शाम से गलन और बढ़ गई व सड़कों पर धीरे धीरे सन्नाटा होने लगा।