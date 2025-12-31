Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Weather Alert: यूपी में कड़ाके की ठंड, इस जिले में तापमान पहुंचा 4.6 डिग्री सेल्सियस, अब शीतलहर का अलर्ट

    By Charutosh Jaiswal Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 07:39 PM (IST)

    Weather Alert: कानपुर देहात में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है। न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे के कारण रेल ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण टीम, कानपुर देहात। कानपुर देहात में शीतलहर चलने से सर्दी ने लोगों को ठिठुरा दिया है। दिनभर सर्द हवा के साथ गलन बनी रही, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। सुबह और रात के समय सर्दी का असर सबसे अधिक देखने को मिला। चौक-चौराहों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर लोग अलाव तापते हुए नजर आए। गरीब, मजदूर और राहगीरों को सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    शीतलहर के साथ घना कोहरा भी परेशानी का कारण बना रहा। कोहरे के चलते रेल यातायात प्रभावित हुआ और अधिकांश ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंचीं, जिससे यात्रियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देर से ट्रेनों के पहुंचने के कारण यात्रियों को प्लेटफार्म पर ठंड में घंटों इंतजार करना पड़ा। अप व डाउन की सभी ट्रेनें देरी से होने के कारण स्टेशन पर मौजूद यात्री कड़ाके की सर्दी में परेशान रहे। टीआइ फफूंद आलोक द्विवेदी ने बताया कि कोहरे के कारण ट्रेनों को फाग सिग्नलों के पास रोक कर गुजारा जा रहा है। मौसम विज्ञानी डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि सुबह व शाम गलन रहेगी, हल्की धूप निकलने के आसार हैं।

     

    सुबह घना कोहरा से दृश्यता काफी कम

    बुधवार को अधिकतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं हवा की रफ्तार पांच किमी प्रति घंटा रही। सुबह घना कोहरा छाया रहा और दृश्यता कम होने से वाहन सवार लाइट जलाकर धीमी गति से चले। सबसे अधिक समस्या दोपहिया वाहन सवारों को हुई और हवा चलने से सर्दी अधिक लगी। वहीं बाजारों में दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर अलाव जलाए हुए नजर आए। जहां राहगीर भी जुटे और तापकर राहत ली। दोपहर में हल्की धूप निकली पर शीतलहर के चलते राहत न दिला सकी। शाम से गलन और बढ़ गई व सड़कों पर धीरे धीरे सन्नाटा होने लगा।

     

    ये रहा ट्रेनों का हाल

    • झींझक स्टेशन पर रुकने वाली कानपुर की तरफ जाने वाली डाउन की लालगढ़ एक्सप्रेस निर्धारित समय रात 12 बजकर 29 मिनट से 50 मिनट देरी से आई
    • सूबेदारगंज एक्सप्रेस निर्धारित समय 1 बजकर 48 मिनट से दो घंटे 20 मिनट देरी
    • रीवा एक्सप्रेस निर्धारित समय 2 बजकर 19 मिनट से छह घंटे 20 मिनट देरी
    • ऊंचाहार एक्सप्रेस सुबह 4 बजकर 3 मिनट से छह घंटे 30 मिनट देरी
    • फफूंद कानपुर मेमू निर्धारित समय 6 बजकर 23 मिनट से 45 मिनट देरी से आई
    • इसी तरह से शिकोहाबाद कानपुर मेमू निर्धारित समय 8 बजकर 35 मिनट से 2 घंटे 40 मिनट
    • डाउन की आगरा लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस निर्धारित समय निर्धारित समय 9 बजकर 13 मिनट से 2 घंटे 10 मिनट
    • डाउन की मुरी एक्सप्रेस निर्धारित समय से 12 बजकर 54 मिनट से 2 घंटे 40 मिनट की देरी से आई।

    यह भी पढ़ें- प्रभु श्रीराम की तपोभूमि में नववर्ष का भव्य स्वागत, पहुंचेंगे एक लाख से अधिक श्रद्धालु

    यह भी पढ़ें- चित्रकूट प्रशासन की बड़ी पहल, 'हेलमेट नहीं तो कार्यालय में प्रवेश नहीं'

    यह भी पढ़ें- Kanpur Mandi Bhav: 31 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

    यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में पर्यटन कॉरिडोर बनाने की योजना, इको टूरिज्म से जानेंगे प्रकृति का महत्व

    यह भी पढ़ें- सफलता की ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं.. कानपुर में टैंपो चलाने वाले श्रवण ने खड़ी कर दी शंख एयरलाइन कंपनी