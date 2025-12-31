Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    चित्रकूट प्रशासन की बड़ी पहल, 'हेलमेट नहीं तो कार्यालय में प्रवेश नहीं'

    By Hemraj Kashyap Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:18 PM (IST)

    चित्रकूट जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने सड़क सुरक्षा के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। अब दोपहिया वाहन से कार्यालय आने वाले किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। लगातार हो रहे हादसे और मौत के बाद चित्रकूट प्रशासन ने एक बड़ी पहल की है। सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। नए साल में जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब दो पहिया वाहन से कार्यालय आने वाले किसी भी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी को बिना हेलमेट कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह आदेश ‘हैलमेट नहीं, तो कार्यालय में प्रवेश नहीं’ की अवधारणा के तहत शत-प्रतिशत लागू किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    समीक्षा बैठक में दिए गए थे निर्देश

    जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा संबंधी समीक्षा बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और प्रभावी प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसके बाद यह संज्ञान में आया कि जनपद के कई शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी बिना हेलमेट दो पहिया वाहन से कार्यालय आ जा रहे हैं, जबकि इस संबंध में पूर्व में भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

     

    हेलमेट का उपयोग जरूरी

    डीएम ने कहा कि बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाना न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में जीवन के लिए गंभीर खतरा भी पैदा करता है। ऐसे में यह अनिवार्य हो जाता है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और हेलमेट का नियमित प्रयोग करें।

     

    सख्त कदम जरूरी

    जारी आदेश के अनुसार जनपद के सभी शासकीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि दो पहिया वाहन से आने वाले सभी अधिकारी-कर्मचारी अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनकर ही कार्यालय परिसर में प्रवेश करें। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी बिना हेलमेट कार्यालय आता है, तो उसका प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इस सख्त कदम से न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित होगा, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।

    यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में पर्यटन कॉरिडोर बनाने की योजना, इको टूरिज्म से जानेंगे प्रकृति का महत्व

    यह भी पढ़ें- सफलता की ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं.. कानपुर में टैंपो चलाने वाले श्रवण ने खड़ी कर दी शंख एयरलाइन कंपनी

    यह भी पढ़ें- Air Pollution: कानपुर की हवा जहरीली, खराब AQI यंत्रों से छिपाया जा रहा वास्तविक प्रदूषण स्तर

    यह भी पढ़ें- रेलवे यात्रा से पहले पढ़ लें ये खबर, प्रीमियम ट्रेनें सहित 64 ट्रेनें 8 से 18 घंटे तक देरी से आईं, यात्री बेहाल