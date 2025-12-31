चित्रकूट प्रशासन की बड़ी पहल, 'हेलमेट नहीं तो कार्यालय में प्रवेश नहीं'

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। लगातार हो रहे हादसे और मौत के बाद चित्रकूट प्रशासन ने एक बड़ी पहल की है। सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। नए साल में जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब दो पहिया वाहन से कार्यालय आने वाले किसी भी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी को बिना हेलमेट कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह आदेश ‘हैलमेट नहीं, तो कार्यालय में प्रवेश नहीं’ की अवधारणा के तहत शत-प्रतिशत लागू किया जाएगा।

समीक्षा बैठक में दिए गए थे निर्देश जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा संबंधी समीक्षा बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और प्रभावी प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसके बाद यह संज्ञान में आया कि जनपद के कई शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी बिना हेलमेट दो पहिया वाहन से कार्यालय आ जा रहे हैं, जबकि इस संबंध में पूर्व में भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

हेलमेट का उपयोग जरूरी डीएम ने कहा कि बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाना न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में जीवन के लिए गंभीर खतरा भी पैदा करता है। ऐसे में यह अनिवार्य हो जाता है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और हेलमेट का नियमित प्रयोग करें।