रेलवे यात्रा से पहले पढ़ लें ये खबर, प्रीमियम ट्रेनें सहित 64 ट्रेनें 8 से 18 घंटे तक देरी से आईं, यात्री बेहाल

जागरण संवाददाता, कानपुर। सेंट्रल स्टेशन पर प्रीमियम ट्रेनों के साथ अन्य ट्रेनों लेट पहुंचने से यात्रियों की परेशानी बनी हुई है। शाम की ट्रेनें दूसरे दिन सुबह तो सुबह की ट्रेनें रात में आ रही है। यात्रियों को सर्दी में ठिठुरते हुए ट्रेनों की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। सोमवार को भी यही स्थिति रही। नई दिल्ली से लखनऊ जाने वाली तेजस एक्सप्रेस 17 घंटे तो अयोध्या कैंट वंदे भारत आठ घंटे देरी से सेंट्रल स्टेशन पहुंची। श्रमशक्ति, ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस, हावड़ा दूरंतो, नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी सहित 64 ट्रेनें 19 घंटे तक लेट रही। ट्रेनों की लेट लतीफी से परेशान 1296 यात्रियों ने यात्रा निरस्त कर दी।

तेजस दूसरे दिन कानपुर आई नई दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस रात 8:35 सेंट्रल स्टेशन पर आनी थी, यह ट्रेन दूसरे दिन दोपहर 1:31 बजे आई। इसी तरह अयोध्या कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल से कानपुर सेंट्रल आने का समय सुबह 11 बजे का है, इसका समय शाम 7:09 बजे दर्शाया गया। लखनऊ जंक्शन स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का नई दिल्ली से कानपुर सेंट्रल आने का समय सुबह 11:23 बजे का है, ट्रेन के आने का समय रात आठ बजे दर्शाया गया। नई दिल्ली से कानपुर आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस सुबह सुबह 6:20 बजे की जगह दोपहर 2:11 बजे आई। ट्रेन लगभग आठ घंटे देरी से सेंट्रल स्टेशन पहुंची।

सेंट्रल स्टेशन पर यात्री की भीड़ हावड़ा दूरंतो एक्सप्रेस 5:30 घंटे, कालिंदी एक्सप्रेस सात घंटे, खजुराहो कानपुर सेंट्रल मेमू 5:30 घंटे, बरौनी नई दिल्ली स्पेशल 19 घंटे, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 8:30 घंटे, दरभंगा अमृत भारत 8:30 घंटे, ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस छह घंटे, गोंडा दुरई एक्सप्रेस 8:30 बजे आई। ट्रेनें लेट होने पर यात्रियों में नाराजगी बनी रही। सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेन देरी से आने सर्दी में यात्रियों की परेशानी बनी रही। स्क्रीन व पूछताछ काउंटर पर यात्री ट्रेनों की जानकारी करते रहे। प्रतीक्षालय भी यात्रियों से भरे रहे।



