    प्रभु श्रीराम की तपोभूमि में नववर्ष का भव्य स्वागत, पहुंचेंगे एक लाख से अधिक श्रद्धालु

    By Hemraj Kashyap Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:52 PM (IST)

    New Year 2026: प्रभु श्रीराम की तपोभूमि चित्रकूट नववर्ष 2026 के भव्य स्वागत के लिए सजकर तैयार है। देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे पूरा क्षेत् ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। प्रभु श्रीराम की तपोभूमि में नववर्ष 2026 के स्वागत को लेकर आस्था, श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। वर्ष 2025 की विदाई और नए साल की मंगलमय शुरुआत के लिए धर्मनगरी पूरी तरह सज-धजकर तैयार है। देश के कोने-कोने से श्रद्धालुओं का आगमन जारी है और पूरा चित्रकूट भक्ति-भाव में सराबोर नजर आ रहा है।

    नववर्ष की पूर्व संध्या पर चल रही राम कथाओं का बुधवार को समापन होगा, लेकिन मुख्य उत्सव नए साल की पहली सुबह भंडारे व संकीर्तन के साथ मनाया जाएगा। इसी भक्ति माहौल के चलते तपोभूमि के सभी होटल और लॉज पहले से ही बुक हो चुके हैं। आवास की सीमित उपलब्धता के कारण मंगलवार को अपेक्षाकृत कम सैलानी पहुंचे, फिर भी करीब 30 हजार श्रद्धालुओं ने भगवान कामतानाथ के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया।

     

    यातायात के पुख्ता इंतजाम

    अनुमान के अनुसार नववर्ष के अवसर पर करीब एक लाख श्रद्धालुओं के तपोभूमि पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और यातायात प्रबंधन को और सुदृढ़ किया गया है।

     

    यहां श्रद्धालुओं की भीड़

    नववर्ष के प्रथम दिन श्रद्धालु भगवान कामतानाथ के दर्शन कर कामदगिरि की परिक्रमा करेंगे और सुख-समृद्धि की कामना करेंगे। इस अवसर को खास बनाने के लिए कामतानाथ प्रमुख द्वार, कामदगिरि का प्राचीन मुखारबिंद, चित्रकूट राजाधिराज मत्तगजेंद्रनाथ मंदिर सहित अन्य मठ-मंदिरों को फूलों, रोशनी और आकर्षक सजावट से सजाया जा रहा है। कामदगिरि प्राचीन मुखारबिंद के पुजारी भरतशरण महाराज कहते हैं कि मंदिर में भोर की मंगला आरती के भव्य आयोजन होगा, भगवान कामदनाथ को 56 भोग लगाए जाएंगें। मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों की व्यवस्था की गई है।

     

    होटलों में भी पहले से ही बुकिंग

    भजन-कीर्तन, जय श्रीराम के उद्घोष और भक्तों की भीड़ से चित्रकूट का वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक हो उठा है। आस्था और उमंग से भरे इस पावन माहौल में चित्रकूट नववर्ष 2026 का स्वागत श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ करने को पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा है। नगर क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण अंचलों में भी नववर्ष स्वागत की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ चल रही हैं। होटल, रेस्टोरेंट में नववर्ष की पार्टी के लिए डीजे, लाइन के साथ केक की व्यवस्था की गई है। युवाओं ने उसके लिए पहले से बुकिंग की है।

