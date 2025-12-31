यूपी में नववर्ष से पहले यात्री बेहाल, वर्ष 2025 के अंतिम दिन रेल यातायात बेपटरी, तेजस–वंदे भारत समेत 62 ट्रेनें घंटों लेट

जागरण संवाददाता, कानपुर। वर्ष 2025 के अंतिम दिन ट्रेनें यात्रियों के लिए मुसीबत बनी रहीं। रात की ट्रेन दूसरे दिन तो सुबह की ट्रेन शाम को पहुंची। शाम की ट्रेनों की समय भी देर रात आने का दर्शाया गया। इसकी वजह से यात्री समय पर घर पहुंच कर नव वर्ष नहीं मना सके। तेजस, श्रमशक्ति, वंदे भारत सहित 62 ट्रेनें 17 घंटे तक देरी से सेंट्रल स्टेशन आईं। यात्री ट्रेनों की प्रतीक्षा करते रहे। 1295 यात्रियों ने यात्रा निरस्त कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोहरे की वजह ट्रेनों की लेट लतीफी जारी है। यात्रियों को सर्दी में ठिठुरते हुए ट्रेनों की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रा कर रहे यात्री बेहाल हो रहे हैं। वे रेलवे के अधिकारिक एक्स एकाउंट पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। बुधवार को नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से कानपुर सेंट्रल का समय शाम 6:30 बजे कि बजाय रात 10:37 बजे दर्शाया गया।

तेजस छह घंटे लेट तेजस एक्सप्रेस नई दिल्ली से कानपुर सेंट्रल पहुंचने में छह घंटे से अधिक समय तक लेट रही। ट्रेन रात 8:35 कि बजाय रात 2:45 बजे आई। श्रमशक्ति एक्सप्रेस के कानपुर सेंट्रल आने का समय सुबह 6:20 बजे निर्धारित यह, यह ट्रेन सात घंटे देरी से दोपहर 1:20 बजे आई। बरौनी नई दिल्ली स्पेशल 17 घंटे से अधिक समय तक लेट रही। यह बरौनी से कानपुर सेंट्रल रात 10 बजे कि बजाय दूसरे दिन दोपहर 3:44 बजे आई। काशी महाकाल एक्सप्रेस 8:30 घंटे, एलटीटी प्रयागराज स्पेशल 9:30 घंटे, बिहार संपर्क क्रांति छह घंटे, सियालदह राजधानी सात घंटे, शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली से कानपुर 2:33 घंटे देरी से आई।

फतेहपुर में ये ट्रेनें रहीं लेट पुरुषोत्तम एक्सप्रेस-------9.20

देहरादून एक्सप्रेस--------5.3

उधना एक्सप्रेस ---------2.53

संगम एक्सप्रेस----------4.29

रीवां एक्सप्रेस ----------7.35

प्रयागराज एक्सप्रेस------ 7.00

मेमू ट्रेन ---------------3.14

चौरी-चौरा एक्सप्रेस------2.23

महानंदा एक्सप्रेस--------3.04

बीकानेर एक्सप्रेस--------3:52

लिच्छवी एक्सप्रेस---------3.46 इधर, उन्नाव में ट्रैक मरम्मत को दो घंटे का लिया गया ब्लाक, स्टेशन पर खड़ी रही ट्रेनें जैतीपुर रेलवे स्टेशन की डाउन रेलवे लाइन पर ट्रैक मरम्मत का काम किया गया। इससे दो घंटे ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहा। इस दौरान कई ट्रेनों को उन्नाव जंक्शन पर रोका गया। काम पूरा होने के बाद ट्रेनों को रवाना किया गया। मिशन रफ्तार के तहत कानपुर-लखनऊ रेल रूट को उच्चीकृत किया जा रहा है। बुधवार को जैतीपुर रेलवे स्टेशन की डाउन लाइन पर दोपहर 12 से 2 बजे तक दो घंटे का ब्लाक लेकर स्लीपरों की मरम्मत व पटरियों की जांच का काम किया गया। जिससे 15744 फरक्का एक्सप्रेस व 12180 लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस (आगरा फोर्ट) एक घंटे तक उन्नाव स्टेशन पर खड़ी रहीं। ठंड में यात्री परेशान दिखे।

वहीं 64212 मेमू पैसेंजर ट्रेन तीन घंटे देर से स्टेशन पहुंची। इसके साथ ही 12003 व 12004 शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन निरस्त रही। अन्य कई यात्री ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से देरी से गंतव्य पर पहुंची। स्टेशन पर गलन में यात्री ट्रेनों का इंतजार करते रहे। काम पूरा होने के बाद ट्रेनों को रवाना किया गया। स्टेशन अधीक्षक यूके सिंह ने बताया कि जैतीपुर स्टेशन पर काम के कारण उन्नाव जंक्शन पर कई ट्रेनों को रोका गया था। काम पूरा होने के बाद उन्हें रवाना किया गया। सर्दी से यात्रियों को बचाने के लिए स्टेशन परिसर में नगर पालिका द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही रैन बसेरा भी बना है।

3 जनवरी से नियमित चलेगी झांसी-लखनऊ इंटरसिटी झांसी : कोहरे के चलते सप्ताह में दो दिन रद की गई झांसी-लखनऊ इंटरसिटी अब 3 जनवरी से नियमित रूप से चलेगी। कोहरे के चलते झांसी से चलने वाली झांसी-लखनऊ इंटरसिटी (11109/11110) को 1 दिसम्बर से 28 फरवरी 2026 के बीच सप्ताह में शनिवार और रविवार को संचालन रोक दिया गया था। इस ट्रेन के रद रहने से यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई थी। यात्रियों की समस्याओं को देखते हुये रेलवे ने इस ट्रेन को नियमित चलाने का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा था। मुख्यालय से यह प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजा गया। वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक (कोचिंग) अमन वर्मा ने बताया कि अनुमति मिलने के बाद 3 जनवरी से इसका नियमित संचालन होगा।

इटावा में अमृत भारत एक्सप्रेस 16 एवं दरयाई एक्सप्रेस साढ़े 13 घंटे की देरी से चलकर दूसरे दिन आयीं बुधवार को डाउन की शताब्दी निरस्त रहने के साथ मंगलवार को आने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस 16 घंटे और दरयाई एक्सप्रेस साढ़े 13 घंटे की देरी से चलकर दूसरे दिन बुधवार की दोपहर बाद जंक्शन पर पहुंची। इसके अलावा अप व डाउन की डेढ़ दर्जन यात्री ट्रेनें भी 1 घंटे से लेकर साढ़े दस घंटे से भी अधिक की देरी से आयी। दिल्ली से अयोध्या के बीच जाने चलने वाली डाउन की अमृत भारत एक्सप्रेस जो कि प्रतिदिन इटावा जंक्शन पर सुबह साढ़े छह बजे पहुंचती हैं। कोहरे के चलते वह मंगलवार की जगह बुधवार को 16 घंटे 57 मिनट की देरी से चलकर सुबह 11 बजकर 25 मिनट पर इटावा पहुंची।

इसके अलावा दरयाई एक्सप्रेस 13 घंटे 23 मिनट की देरी से चलकर मंगलवार की जगह बुधवार को दोपहर 2 बजकर 13 मिनट पर आ सकी। इसके अलावा डाउन की नेता जी कालका एक्सप्रेस 3 घंटे 27 मिनट, मुरी एक्सप्रेस 2 घंटे 12 मिनट, नार्थईस्ट एक्सप्रेस 1 घंटे 14 मिनट, जोधपुर हावड़ा एक घंटे 26 मिनट की देरी से आयी। जबकि डाउन शताब्दी बुधवार को निरस्त रही।

लखनऊ से दिल्ली जाने वाली अप की पटना कोटा पांच घंटा 41 मिनट, बीकानेर प्रयोगराज एक्सप्रेस 4 घंटे 53 मिनट, ऊंचाहार एक्स्प्रेस 10 घंटा 11 मिनट, गाजीपुर बांद्रा एक्सप्रेस 4 घंटे 52 मिनट, वैशाली एक्सप्रेस 8 घंटा 19 मिनट, कैफियत एक्सप्रेस 8 घंटा 40 मिनट, शताब्दी एक्सप्रेस 2 घंटा 53 मिनट, मगध एक्सप्रेस 6 घंटा 30 मिनट, मरुधर एक्सप्रेस 5 घंटा 55 मिनट, अवध एक्सप्रेस 8 घंटा, अलीगढ़ फास्ट मेमू 3 घंटा 5 मिनट और गोमती एक्सप्रेस 4 घंटा 5 मिनट की देरी से बुधवार को जंक्शन पहुंची।