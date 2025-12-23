Language
    Kanpur Mandi Bhav: कानपुर में 23 दिसंबर का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, जानें एक क्लिक में

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:44 PM (IST)

    Kanpur Mandi Bhav: कानपुर के किसानों और व्यापारियों के लिए काम की खबर है। जानिए 23 दिसंबर को मंडी में सोयाबीन, गेहूं, चना और सोने-चांदी की कीमतें क्या ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav: कानपुर मंडी में 23 दिसंबर मंगलवार को अनाज, दलहन, तिलहन और सराफा बाजार में मिलाजुला रुख देखने को मिला। गेहूं 2625 से 2850 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहा, जबकि चना 5000–5100 और अरहर 5500–5600 रुपये पर कारोबार करती दिखी। दालों में उड़द दाल 7000 से 12800 रुपये तक बिकी। चावल में बासमती नंबर-1 के भाव 10500–11000 रुपये रहे। तिलहन में सरसों 6500–6650 और मूंगफली 9800–10000 रुपये प्रति क्विंटल रही। सराफा बाजार में चांदी 2,16,500 रुपये प्रति किलो और सोना 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया।

    कानपुर, मंगलवार: खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे

     

    • गल्ला (प्रति क्वि.) गेहूं दड़ा 2625-2675, आर.आर. 21-2700-2750, गेहूं फार्म 2800-2850, जौ 2250-2350, बेझर -, ज्वार- 2100-2150, बाजरा 2000-2250, मकाई- 1900-2200
    • दलहन (प्रति क्वि.) चना 5000-5100, अरहर 5500-5600, मसूर- 5650-5850, मटर- 3500-3600, उड़द हरा-10800-11100, उड़द काला- 5500-7000, मूंग- 6000-7800
    • दाल (प्र. क्वि.) अरहर फूल 9900-10000, अरहर स्पे. 7400-7500, चना दाल 6500-6600, मटर दाल 4250-4350, मसूर मलका 6900-6950, मसूर दाल 6900-6950, उड़द दाल 7000-12800, उड़द धोवा 8200-10200, मूंग दाल 8000-9500, मूंग धोवा 8500-10000
    • चावल (प्र. क्वि.) चावल अरवा 2800-4000, बासमती 1 नं. 10500-11000, सेला 3000-4000, बासमती 2 नं. 7000-8000
    • आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा) आटा- 1500-1600 मैदा 1550-1580, सूजी 1630-1650
    • तिलहन (प्रति क्विंटल) लाही-6500-6650, अलसी- 4600-5000, अण्डी 4800-5000, तिल्ली 8800-9800, मूंगफली दाना शिवपुरी 9800-10000 बटाली 9600-10600, सेहुंआ 4000-4500
    • तेल (प्र. क्वि.) सरसों कोल्हू 15100-15200, अलसी 14300-14400, अण्डी 13900-14000
    • तिल्ली (प्रति टिन) -खली (प्र. क्वि.) सरसों 2750-2800, अलसी 5900-6000, अण्डी 1400-1450
    • वनस्पति (प्रति 15 ली.) बावर्ची 1770-1764, मयूर 1770-1764
    • गुड़ (प्रति क्विं.) पन्सेरा 4100-4200, मंगलोर लड्डू 4550-4600, देशी भेली 4500-4700
    • शक्कर दाना (प्रति क्विं.) एम.30 4340-4400
    • देशी घी (प्रति. क्विं.) खुर्जा 67000-68000, औरैय्या 61000-62000, माधौगढ़ 64000-65000, बारदाना: 3 वी.एस. 5200-6500, हरा पट्टा 7000-7200, बीटी 8600-8800
    • एटी - सुतली (प्र. क्वि.) 72 इंच 13000-13500, सुतली (प्र. क्वि.) 90 इंच 15000-16000 रुई (प्र. क्विंटल) गुजरात (797) 13000-13100, देशी बंगाल 14000-14100


    कानपुर सराफा

    • चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.), चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 216500, सिक्का (प्रति नग) 2100-2200, सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 140000 सोना रवा (प्रति 10 ग्राम), गिन्नी (प्रति नग) 104200-104700

     

