Kanpur Mandi Bhav: कानपुर में 23 दिसंबर का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, जानें एक क्लिक में

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav: कानपुर मंडी में 23 दिसंबर मंगलवार को अनाज, दलहन, तिलहन और सराफा बाजार में मिलाजुला रुख देखने को मिला। गेहूं 2625 से 2850 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहा, जबकि चना 5000–5100 और अरहर 5500–5600 रुपये पर कारोबार करती दिखी। दालों में उड़द दाल 7000 से 12800 रुपये तक बिकी। चावल में बासमती नंबर-1 के भाव 10500–11000 रुपये रहे। तिलहन में सरसों 6500–6650 और मूंगफली 9800–10000 रुपये प्रति क्विंटल रही। सराफा बाजार में चांदी 2,16,500 रुपये प्रति किलो और सोना 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया।