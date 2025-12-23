लखनऊ में 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री, दो दिन कानपुर से गुजरने वाले वाहनों का इन जगहों से रूट डायवर्जन

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Route Diversion: भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लखनऊ के ठाकुरगंज हरदोई रोड पर नवनिर्मित ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के इस प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर से लखनऊ की ओर जाने वाले भारी वाहनों के लिए डायवर्जन व्यवस्था लागू की है। जो 24 दिसंबर रात 10 बजे से शुरु होकर 25 दिसंबर को कार्यक्रम समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।