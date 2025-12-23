कानपुर में सर्किल रेट में संशोधन, 20 फिट की गलियों के फ्लैटों पर छूट नए साल से 

जागरण संवाददाता, कानपुर। अब 20 फिट की गलियों के फ्लैटों पर 15 प्रतिशत सर्किल रेट कम करने की छूट नए साल से ही मिलने की उम्मीद है। एक माह पहले तैयार सर्किल रेट में आंशिक संसोधन के प्रस्तावों पर अभी तक अमल नहीं हो सका है। एआइजी स्टांप को इन प्रस्तावों पर जिलाधिकारी की अनुमति लेनी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



नए सर्किल रेट जुलाई में लागू होने थे। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किए गए थे। जिलाधिकारी ने इनमें कुछ संसोधन कराए थे। इसके बाद आपत्तियां मांगी गई थीं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद सितंबर माह में नए सर्किल रेट लागू किए गए थे। सर्किल रेट लागू होने के बाद अधिवक्ताओं ने कुछ आपत्तियां जताई थीं। कहा था कि चार मंजिला से ऊपर के पुराने प्लैटों में भी छूट मिलनी चाहिए।

नगर निगम की सीमा से बाहर चौबेपुर और सचेंडी औद्योगिक क्षेत्र की जमीन चाहे वह अधिसूचित हो या न हो, पर 40 प्रतिशत छूट मिलनी चाहिए। कटरी ख्योरा की डूब क्षेत्र के सर्किल रेट ज्यादा हैं। इस पर कुछ मिलनी चाहिए। कटरी ख्योरा की डूब क्षेत्र की जमीन के सर्किल रेट में भी छूट मिलनी चाहिए। प्रीमियम फ्लैटों पर पचास फीसदी तक सर्किल रेट बढाए गए हैं, इनमें कुछ राहत मिलनी चाहिए।

इस पर जिलाधिकारी ने सभी सब रजिस्ट्रार से प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा था। एक माह पहले यह प्रस्ताव तैयार हो गए थे, लेकिन अभी तक इन पर फैसला नहीं हो सका है। एआइजी स्टांप श्याम सिंह बिसेन का कहना है कि जल्द इन प्रस्तावों पर जिलाधिकारी की अनुमति ली जाएगी।