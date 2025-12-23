Language
    सीएम दरबार में छलका पीड़िता का दर्द: फुफेरे भाई ने किया दुष्कर्म, दरोगा ने एक लाख लेकर छोड़ा

    By Vipin Trivedi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 04:05 PM (IST)

    कानपुर में एक दुष्कर्म पीड़िता ने सीएम योगी से गुहार लगाई। दुष्कर्म पीड़िता ने कहा कि फुफेरे भाई ने दुष्कर्म किया। इसके बाद दरोगा ने एक लाख रुपये लेकर ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, कल्याणपुर। कल्याणपुर में माता-पिता का साया उठने के बाद 11 वर्षीय भाई के साथ रह रही युवती को फुफेरे भाई ने ही दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। आरोपित ने अच्छी जिदंगी का झांसा देकर मकान बिकवा करके रकम हड़प ली और शारीरिक शोषण भी करता रहा। सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के जनता दरबार में पहुंची युवती ने रोते हुए न्याय की गुहार लगाई।

    आरोप है कि शिकायत लेकर वह थाने पहुंची, लेकिन वहां तैनात दारोगा ने आरोपित फुफेर भाई पर कार्रवाई करने के बजाय एक लाख रुपये रिश्वत लेकर उसे छोड़ दिया। इस पर सीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल से जवाब मांगा है।

     

    कल्याणपुर में रहने वाली एक युवती ने जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मुलाकात करके बताया कि 30 मार्च 2020 में पिता और 2 अगस्त 2023 में मां का निधन हो गया था। इसके बाद वह भाई के साथ पैतृक मकान में रह रही थी। इस दौरान उसका फुफेरे भाई और उसकी पत्नी ने हमदर्द बनकर घर आना-जाना शुरू किया। 2023 में ही एक दिन फुफेरे भाई ने उसे घर में अकेला पाकर दुष्कर्म की कोशिश की तो उसे डांटकर घर से भगा दिया था।

     

    दो माह बाद फुफेरा भाई और उसकी पत्नी ने गलती स्वीकार करते हुए माफी मांग करके फिर घर आना-जाना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि उसका और कौन है। इस पर उसे माफ कर दिया, लेकिन वह भी हरकतों से बाज नहीं आया। उसकी हरकतों से आजिज होकर आत्महत्या का भी प्रयास किया, लेकिन मुहल्ले वालों के समझाने और आरोपित के नशे का हवाला देने वह मान गई। इसी दौरान आरोपित ने अपनी पास बुक खोने का झांसा देकर उसके खाते में उसके ही मकान के एग्रीमेंट की रकम मंगवाना शुरू कर दिया, जो बाद में धीरे धीरे अपने खाते में ट्रांसफर कर ली।

     

    वहीं 2025 की शुरुआत में घर को खराब बताते हुए नया घर दिलाने और भाई के उज्ज्वल भविष्य का झांसा देकर बारा सिरोही स्थित उसका पैतृक मकान 22 लाख रुपए में बिकवा दिया। रजिस्ट्री के समय उसे 11.50 लाख रुपये का चेक मिला, लेकिन आरोपित ने नए प्लाट के बयाने और लेबर समेत अन्य खर्च बताकर पूरी रकम आनलाइन अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली। जब उसने कहा कि मकान 22 लाख का बिका था तो उसे बताया कि बाकी पैसे भाई के खाते में आएंगे। जब उसने पैसों का हिसाब मांगा तो उसके 11 वर्षीय भाई का तकिया से मुंह दबाकर जान से मारने की कोशिश की और ब्लैकमेल कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।

     

    काइसके बाद वह शिकायत लेकर कल्याणपुर थाने पहुंची, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई तो थाने से फोन करके एक दारोगा ने उसकी शिकायत सुनकर आरोपित फुफेरे भाई को पकड़ भी लिया। आरोप है कि दारोगा ने उसे आरोपित के परिवार के साथ रहने का दबाव डाला और एक लाख रुपये लेकर आरोपित को छोड़ दिया। इसके बाद फिर पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंची, जहां मिले अधिकारी के फटकार लगाने के बाद भी दारोगा ने कोई कार्रवाई नहीं की। डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच एसीपी कल्याणपुर को सौंपी गई है जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।