Fog Alert: कोहरे ने रोकी रेलवे की रफ्तार, शाम की जगह सुबह कानपुर पहुंची वंदेभारत, 85 ट्रेनें लेट

जागरण संवाददाता, कानपुर। कोहरे के चलते ट्रेनों की लेट लतीफी जारी है। इसकी वजह से यात्री बेहाल है। शाम की ट्रेनें दूसरे दिन सुबह पहुंच रही हैं। रेलवे वंदेभारत, तेजस, राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों को भी समय पर नहीं चला पा रहा है। इसकी वजह से यात्रियों ने नाराजगी बनी हुई है। वे रेलवे की व्यवस्थाओं को लेकर एक्स पर अपनी नाराजगी निकाल रहे है। वंदे भारत दिल्ली से सोमवार शाम की जगह मंगलवार को सुबह सेंट्रल स्टेशन पहुची। वाराणसी पहुंचते-पहुंचते 14.52 घंटे लेट रही। इसी तरह की स्थिति अन्य ट्रेनों की भी रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोहरे का ट्रेनों पर व्यापक असर सर्दी के साथ मैदानी इलाकों में कोहरे की चादर तन गई है। इसका असर ट्रेन यातायात पर पड़ रहा है। ट्रेनों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए उनकी गति को धीमा कर दिया गया है। कोहरे छंटने की प्रतीक्षा में भी ट्रेनों को रोक-रोक कर चलाया जा रहा। इसकी वजह से वे कई-कई घंटे देरी से स्टेशन पहुंच रही है। इससे यात्रियों की नाराजगी भी बनी हुई है।

कानपुर में ये ट्रेनें लेट ट्रेन संख्या 22416 नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस सोमवार को शाम 7:08 बजे सेंट्रल स्टेशन पहुंचना था,यह ट्रेन मंगलवार को सुबह 8:44 बजे पहुंची।

श्रमशक्ति एक्सप्रेस सुबह 6:20 कि बजाय शाम 4:39 बजे सेंट्रल स्टेशन आई।

ट्रेन संख्या 22435 वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत का समय शाम 6:30 कि बजाय रात 10:06 बजे दर्शाया गया।

कालिंदी एक्सप्रेस 8:15 घंटे

एसएमवीडी कटरा सूबेदारगंज मेल सात घंटे

दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल 6:30 घंटे

राप्तीसागर एक्स्प्रेस 7:30 घंटे

सियालदह राजधानी 5:15 घंटे

हावड़ा राजधानी पांच घंटे

रांची गरीब रथ चार घंटे

हावड़ा दूरंतो सात घंटे

दरभंगा स्पेशल छह घंटे लेट रहीं यात्री ने जताई नाराजगी यात्री शुभम विद्यार्थी ने रेलवे के एक्स अकाउंट पर शिकायत दर्ज कराई कि ट्रेन संख्या 0570 दरभंगा क्लोन स्पेशल 15 घंटे लेट है। ए बनर्जी ने शिकायत की कि ट्रेन संख्या 12314 सियालदह राजधानी 12 घंटे देरी से चल रही है।

कानपुर देहात में ये ट्रेनें लेट व रद रीवा एक्सप्रेस साढ़े पांच घंटे देरी से झींझक स्टेशन पहुंची

ऊंचाहार एक्सप्रेस भी सवा पांच घंटे देरी से आई

झींझक स्टेशन पर रुकने वाली कानपुर की तरफ जाने वाली डाउन की लालगढ़ एक्सप्रेस रद्द रही।

सूबेदारगंज एक्सप्रेस निर्धारित समय 1:48 बजे से दो घंटे लेट रही।

रीवा एक्सप्रेस 2:19 बजे से साढ़े पांच घंटे देरी से आई।

वहीं फफूंद कानपुर मेमू निर्धारित समय सुबह 6:23 बजे से सवा दो घंटे देरी से आई।

शिकोहाबाद कानपुर मेमू 8:35 बजे से तीन घंटे विलंबित रही।

डाउन की आगरा लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस 2:45 घंटे देरी से आई।

डाउन की मुरी एक्सप्रेस निर्धारित समय से 12:54 बजे से ढाई घंटे देरी से आई।

डाउन की महानंदा 1:15 बजे से 2:10 घंटे देरी से आई।

वहीं इटावा की तरफ जाने वाली अप की लालगढ़ एक्सप्रेस 2:30 घंटे देरी से आई।

कानपुर इटावा मेमू सुबह 8:01 बजे से डेढ़ घंटे विलंबित रही।

गोमती एक्सप्रेस सुबह 8:34 बजे से साढ़े तीन घंटे

मुरी एक्सप्रेस निर्धारित समय दोपहर 2:10 बजे से 3:15 घंटे देरी से आई।

अप की महानंदा एक्सप्रेस निर्धारित समय से दो घंटे देरी से आई।