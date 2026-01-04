गजब: कानपुर का सोलर बैग...लैपटाप से लेकर टैबलेट, स्मार्टवाच और अन्य डिवाइस होगा चार्ज, IIT Bombay ने भी सराहा
कानपुर के एलन हाउस बिजनेस स्कूल के छात्रों ने एक सोलर बैग बनाया है, जो मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सौर ऊर्जा से चार्ज करता है। यह ब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। अब मोबाइल फोन या लैपटाप को एक ऐसे बैग की मदद से भी चार्ज किया जा सकेगा जो अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर निर्भर नहीं है। सौर ऊर्जा की मदद से चार्ज होने वाला यह सोलर बैग उन लोगों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा समय गुजारते हैं अथवा घर से बाहर देर तक रहते हैं। सोलर चार्जिंग बैग को एलन हाउस बिजनेस स्कूल के छात्रों ने तैयार किया है। आइआइटी बांबे के उद्यमिता सम्मेलन में छात्रों के इस नवाचार को सराहा भी गया है।
आईआईटी बांबे में 12 दिसंबर को आयोजित उद्यमिता सम्मेलन से लौटकर आए छात्रों ने बताया कि सम्मेलन में विशेषज्ञों और उद्यमियों से मिले सुझावों के आधार पर इस नवाचार को तकनीकी तौर पर और बेहतर बनाने की प्रेरणा मिली है।मोबाइल फोन और लैपटाप को चार्ज करने के लिए अब बिजली आपूर्ति पर आश्रित नहीं रहना जरूरी नहीं होगा। इसके लिए सोलर बैग को सूरज की रोशनी में रखने की जरूरत है। सोलर बैग तैयार करने वाली टीम में एलेनहाउस बिज़नेस स्कूल, कानपुर के बीबीए द्वितीय वर्ष के छात्र यशराज, आकाश, अवंतिका और श्रेया शामिल हैं।
सोलर बैग में क्या है खास
सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए सोलर बैग में इनबिल्ट सोलर पैनल और चार्जिंग यूनिट लगाई गई है, जिससे मोबाइल, टैबलेट और अन्य छोटे इलेक्ट्रानिक उपकरणों को बिना आसानी से चार्ज किया जा सकता है। बैग के बाहरी हिस्से में सोलर पैनल लगाया गया है जो आसानी से मुड़ सकता है। इससे टूटने का खतरा नहीं है। यह सोलर बैग फोटोवोल्टिक (पीवी) तकनीक पर आधारित है, जो सूर्य की रोशनी को सीधे बिजली में बदलती है। इसके लिए इसमें 10 वाट का मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगा है, जो सामान्य 3–5 वाट वाले सोलर पैनल की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। तेज़ धूप में यह सोलर पैनल लगभग 10 वाट बिजली उत्पन्न करता है। इससे आठ से 10 घंटे में बैग से जुड़ा 20,000 एमएएच का पावर बैंक चार्ज हो जाता है।
यह है इसका फायदा
इस बैग से मोबाइल, टैबलेट, स्मार्टवाच और अन्य डिवाइस को चार्ज किया जा सकता है। बैग का कुल वजन 400 ग्राम है। आइआइटी बांबे में आयोजित स्टार्टअप प्रदर्शनी और नेटवर्किंग सत्रों में छात्रों ने अपने सोल बैग प्रोटोटाइप का प्रदर्शन किया और लोगों ने इससे अपने इलेक्ट्रानिक उपकरणों को चार्ज कर देखा भी है। छात्रों ने बताया कि सोलर बैग को तैयार करने में संस्थान के नवाचार अधिकारी माधवेन्द्र प्रताप सिंह का मार्गदर्शन मिला है। संस्थान निदेशक डा. रुबी चावला, डीन सौरभ शुक्ला, संयुक्त सचिव जावेद हाशमी और चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने नवाचार करने वाले छात्रों को बधाई दी है।
