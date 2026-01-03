Language
    कानपुर के सीएसए की उपलब्धि, यहां के सरसों 'गोवर्धन' की अब पूरे देश में होगी खेती

    By Akhilesh Tiwari Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:01 PM (IST)

    सीएसए कानपुर द्वारा विकसित सरसों की नई प्रजाति 'गोवर्धन' को केंद्र सरकार ने पूरे देश में खेती के लिए उपयुक्त माना है। यह प्रजाति अधिक उपज, 39.6% उच्च ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CSA) कानपुर में विकसित सरसों की नई प्रजाति गोवर्धन की खेती अब पूरे देश के किसान करेंगे। अधिक उत्पादन वाली इस प्रजाति को केंद्र सरकार ने देश के सभी जलवायु क्षेत्रों में खेती के उपयुक्त माना है। इस प्रजाति का सरसों तेल उत्पादन भी मौजूदा प्रजातियों के मुकाबले में पांच से सात प्रतिशत तक ज्यादा (कुल 39.6 प्रतिशत) पाया गया है।

     

    इसकी बोआई भी सीजन में देर से यानी 20-30 नवंबर तक की जा सकती है। विश्वविद्यालय के कुलपति के विजयेंद्र पांडियन ने अनुसंधान करने वाली विज्ञानी टीम को बधाई और कहा कि निश्चित तौर पर यह प्रजाति देश एवं प्रदेश के किसानों के लिए वरदान साबित होगी।



    भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय बीज समिति ने गोवर्धन की पूरे देश में खेती करने संबंधी अधिसूचना 31 दिसंबर को जारी की है। निदेशक शोध डा. आरके यादव ने बताया कि सरसों की इस नई प्रजाति के आने से किसानों को उनकी विशिष्ट कृषि आवश्यकताओं और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप व्यापक विकल्प मिल सकेंगे। इस प्रजाति की खेती देश भर के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में कृषि विज्ञानियों की देखरेख में की गई है इसे खेती के लिए उपयुक्त पाया गया है। सरसों के सभी गुणवत्ता मानकों, उत्पादन क्षमता और उपयुक्तता के मानदंड पर यह खरी उतरी है।

     

    इसमें बीमारियों और कीटों का असर नहीं

    सीएसए के सरसों अभिजनक डा. महक सिंह ने बताया कि इसकी खेती (20 से 30 नवंबर ) के दौरान भी की जा सकती है। सरसों फसलों की मौजूदा बीमारियों और कीटों का भी असर इस पर नहीं होता है। इसमें तेल की मात्रा अधिक (लगभग 39.6 प्रतिशत) है, फसल 120-125 दिनों में पककर तैयार होती है, और यह देश में बोई जा रही सरसों की प्रजातियों के मुकाबले 7.81 प्रतिशत अधिक उपज भी देती है। विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डा. खलील खान ने बताया कि केंद्रीय बीज समिति के प्रमाणन से अब पूरे देश में इस प्रजाति की खेती की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश के किसान कई साल से इसकी खेती कर रहे हैं।

     

    जानें इस किस्म के बारे में

    डॉ सिंह ने बताया कि विकसित सरसों की प्रजाति 'गोवर्धन' (केएमआर एल 17_5) असाधारण विशेषताओं को प्रदर्शित करती है जो इसे किसानों के लिए उपलब्ध सरसों की किस्मों के साथ एक मूल्यवान अतिरिक्त क़िस्म बनाती है। यह किस्म अपनी उच्च उत्पादकता क्षमता और अनुकूलनशीलता के साथ सरसों की खेती के परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ ही उत्पादन के क्षेत्र में गेम-चेंजर होने की पूरी उम्मीद है। इस किस्म में उच्च तेल सामग्री और जैविक तथा अजैविक तनावों का प्रतिरोध शामिल है,जो इसे बेहतर पैदावार और लचीलापन चाहने वाले किसानों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बनाता है। 