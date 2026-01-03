कानपुर के सीएसए की उपलब्धि, यहां के सरसों 'गोवर्धन' की अब पूरे देश में होगी खेती

जागरण संवाददाता, कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CSA) कानपुर में विकसित सरसों की नई प्रजाति गोवर्धन की खेती अब पूरे देश के किसान करेंगे। अधिक उत्पादन वाली इस प्रजाति को केंद्र सरकार ने देश के सभी जलवायु क्षेत्रों में खेती के उपयुक्त माना है। इस प्रजाति का सरसों तेल उत्पादन भी मौजूदा प्रजातियों के मुकाबले में पांच से सात प्रतिशत तक ज्यादा (कुल 39.6 प्रतिशत) पाया गया है।

इसकी बोआई भी सीजन में देर से यानी 20-30 नवंबर तक की जा सकती है। विश्वविद्यालय के कुलपति के विजयेंद्र पांडियन ने अनुसंधान करने वाली विज्ञानी टीम को बधाई और कहा कि निश्चित तौर पर यह प्रजाति देश एवं प्रदेश के किसानों के लिए वरदान साबित होगी।





भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय बीज समिति ने गोवर्धन की पूरे देश में खेती करने संबंधी अधिसूचना 31 दिसंबर को जारी की है। निदेशक शोध डा. आरके यादव ने बताया कि सरसों की इस नई प्रजाति के आने से किसानों को उनकी विशिष्ट कृषि आवश्यकताओं और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप व्यापक विकल्प मिल सकेंगे। इस प्रजाति की खेती देश भर के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में कृषि विज्ञानियों की देखरेख में की गई है इसे खेती के लिए उपयुक्त पाया गया है। सरसों के सभी गुणवत्ता मानकों, उत्पादन क्षमता और उपयुक्तता के मानदंड पर यह खरी उतरी है।

इसमें बीमारियों और कीटों का असर नहीं सीएसए के सरसों अभिजनक डा. महक सिंह ने बताया कि इसकी खेती (20 से 30 नवंबर ) के दौरान भी की जा सकती है। सरसों फसलों की मौजूदा बीमारियों और कीटों का भी असर इस पर नहीं होता है। इसमें तेल की मात्रा अधिक (लगभग 39.6 प्रतिशत) है, फसल 120-125 दिनों में पककर तैयार होती है, और यह देश में बोई जा रही सरसों की प्रजातियों के मुकाबले 7.81 प्रतिशत अधिक उपज भी देती है। विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डा. खलील खान ने बताया कि केंद्रीय बीज समिति के प्रमाणन से अब पूरे देश में इस प्रजाति की खेती की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश के किसान कई साल से इसकी खेती कर रहे हैं।