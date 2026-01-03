Weather Updates: कानपुर में लगभग चार गुणी हुई हवा की रफ्तार, जानें 4 January को कैसा रहेगा मौसम
जागरण संवाददाता, कानपुर। Weather Updates: मौसम ने शनिवार को फिर पलटी मारी है। उत्तर - पश्चिम से आ रही हवा की लगभग चार गुणी रफ्तार ने कोहरे और बादलों को छिटका दिया है। इससे दिन में सूरज भी निकला और अधिकतम तापमान एक दिन में लगभग दो डिग्री तक बढ़ गया। हवा में नमी भी घटकर 69 प्रतिशत पर पहुंच गई है। ऐसे में रविवार को दिन में धूप निकलने के आसार बन रहे हैं। पहाड़ों से आ रही सर्द हवा के कारण शीतलहर का मौसम भी बना रहेगा। सुबह और शाम के अलावा रात में सर्दी का असर अधिक रहेगा।
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शुक्रवार को दिन भर छाए रहे बादल और कोहरे का मौसम शनिवार को पूरी तरह से पलट गया। पश्चिमी विक्षोभ का सिस्टम उत्तर -पूर्वी क्षेत्र में बढ़ गया तो उत्तर -पश्चिमी हवा को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। शुक्रवार के मुकाबले हवा की औसत रफ्तार भी 2.1 किमी प्रति घंटा से बढ़कर दोगुणा से ज्यादा बढ़कर 7.8 किमी तक पहुंच गई। इससे हिमालय की ऊंची पहाड़ियों की बर्फीली सर्द हवा भी आने लगी है।
जानें क्या कहते हैं मौसम विज्ञानी
मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि रात में शीत लहर का असर बढ़ जाएगा। हवा की तेज रफ्तार के कारण बादल भी तेजी से आगे बढ़ गए । इससे दिन में भी सूरज को भी चमकने का मौका मिल गया। बादल और कोहरा छंटने के कारण शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 16.4 डिग्री रहा जो सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस कम है। इसी तरह रात का न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक रहा है। हवा में नमी का प्रतिशत भी अधिकतम 97 और न्यूनतम 69 प्रतिशत पर पहुंच गया है। चकेरी एयरफोर्स स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 7.2 और अधिकतम तापमान 17.6 डिग्री रहा है।
गलन वाली सर्दी बढ़ेगी
उन्होंने बताया कि मौसम में हुए बदलाव और पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के कारण अब पहाड़ों से सर्द हवा का आना बढ़ जाएगा। इससे सुबह - शाम सर्दी अधिक रहेगी। दिन में धूप निकलने से सर्दी से राहत मिलेगी लेकिन छांव वाले स्थान पर गलन वाली सर्दी का असर रहेगा।
