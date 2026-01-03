Kanpur Mandi Bhav 3 January 2026: कानपुर खुले बाजार के थोक भाव जारी, अनाज से लेकर सराफा तक कीमतें स्थिर

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav 3 January 2026: कानपुर के खुले बाजार में शनिवार को अनाज, दाल, चावल, तिलहन, तेल और सराफा बाजार के थोक भाव जारी किए गए। गल्ला मंडी में गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का के दाम सामान्य स्तर पर बने रहे। दलहन और दालों में भी सीमित उतार-चढ़ाव के साथ स्थिर कारोबार देखा गया। चावल, आटा-मैदा और सूजी के भाव मांग के अनुरूप रहे। तिलहन और खाद्य तेलों में मजबूती का रुख बना रहा। सराफा बाजार में सोना और चांदी के दाम ऊंचे स्तर पर स्थिर रहे। व्यापारियों के अनुसार बाजार में फिलहाल सामान्य आवक और मांग का संतुलन बना हुआ है।