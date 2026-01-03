Language
    Kanpur Mandi Bhav 3 January 2026: कानपुर खुले बाजार के थोक भाव जारी, अनाज से लेकर सराफा तक कीमतें स्थिर

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:01 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav 3 January 2026: कानपुर के खुले बाजार में शनिवार को अनाज, दाल, चावल, तिलहन, तेल और सराफा बाजार के थोक भाव जारी किए गए। गल्ला मंडी में गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का के दाम सामान्य स्तर पर बने रहे। दलहन और दालों में भी सीमित उतार-चढ़ाव के साथ स्थिर कारोबार देखा गया। चावल, आटा-मैदा और सूजी के भाव मांग के अनुरूप रहे। तिलहन और खाद्य तेलों में मजबूती का रुख बना रहा। सराफा बाजार में सोना और चांदी के दाम ऊंचे स्तर पर स्थिर रहे। व्यापारियों के अनुसार बाजार में फिलहाल सामान्य आवक और मांग का संतुलन बना हुआ है।

     

    कानपुर, शनिवार: खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे

    • गल्ला (प्रति क्वि.) गेहूं दड़ा 2625-2675, आर.आर. 21-2700-2750, गेहूं फार्म 2800-2850, जौ 2250-2350, बेझर -, ज्वार- 2100-2150, बाजरा 2000-2250, मकाई- 1900-2200
    • दलहन (प्रति क्वि.) चना 5000-5100, अरहर 5500-5600, मसूर- 5650-5850, मटर- 3500-3600, उड़द हरा-10800-11100, उड़द काला- 5500-7000, मूंग- 6000-7800
    • दाल (प्र. क्वि.) अरहर फूल 10000-10100, अरहर स्पे. 7500-7600, चना दाल 6500-6600, मटर दाल 4300-4400, मसूर मलका 6700-6750, मसूर दाल 6750-6800, उड़द दाल 7000-13000, उड़द धोवा 8200-10200, मूंग दाल 8000-9500, मूंग धोवा 8500-10000
    • चावल (प्र. क्वि.) चावल अरवा 2800-4000, बासमती 1 नं. 10500-11000, सेला 3000-4000, बासमती 2 नं. 7000-8000
    • आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा) आटा- 1500-1600 मैदा 1540-1580, सूजी 1560-1600
    • तिलहन (प्रति क्विंटल) लाही-6500-6600, अलसी- 4600-5000, अण्डी 4800-5000, तिल्ली 8100-9800, मूंगफली दाना शिवपुरी 10500-11500 बटाली 10300-11500, सेहुंआ 4000-4500
    • तेल (प्र. क्वि.) सरसों कोल्हू 15100-15200, अलसी 14400-14500, अण्डी 13900-14000
    • तिल्ली (प्रति टिन) -, खली (प्र. क्वि.) सरसों 2750-2800, अलसी 5900-6000, अण्डी 1400-1450
    • वनस्पति (प्रति 15 ली.) बावर्ची 1770-1764, मयूर 1770-1764
    • गुड़ (प्रति क्विं.) पन्सेरा 4100-4200, मंगलोर लड्डू 4550-4600, देशी भेली 4500-4700
    • शक्कर दाना (प्रति क्विं.) एम.30 4340-4400
    • देशी घी (प्रति. क्विं.) खुर्जा 67000-68000, औरैय्या 61000-62000, माधौगढ़ 64000-65000
    • बारदाना: 3 वी.एस. 5200-6500, हरा पट्टा 7000-7200, बीटी 8600-8800
    • एटी - सुतली (प्र. क्वि.) 72 इंच 13000-13500, सुतली (प्र. क्वि.) 90 इंच 15000-16000 रुई (प्र. क्विंटल) गुजरात (797) 13000-13100, देशी बंगाल 14000-14100


    सराफा

    कानपुर : चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.), चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 237000, सिक्का (प्रति नग) 2300-2400, सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 138200 सोना रवा (प्रति 10 ग्राम), गिन्नी (प्रति नग) 103000-103500