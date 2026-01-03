Train Status: तेजस, श्रमशक्ति सहित 48 ट्रेनें घंटों देरी से पहुंची स्टेशन, यात्रा से पहले यहां देखें पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, कानपुर। कोहरे के चलते ट्रेनों की लेट होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसकी वजह से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। शनिवार को तेजस, बरौनी, श्रमशक्ति सहित 48 ट्रेेनें तीन से 18 घंटे तक देरी से सेंट्रल स्टेशन पहुची। 975 यात्रियों ने यात्रा निरस्त कर दी।



नई दिल्ली बरौनी स्पेशल नई दिल्ली से कानपुर सेंट्रल 10 घंटे देरी से पहुंची। यह ट्रेन रात 11:50 बजे आने कि बजाय सुबह 9:55 बजे आई। लखनऊ जंक्शन तेजस चार घंटे लेट रही। श्रमशक्ति एक्सप्रेस दिल्ली से कानपुर सेंट्रल सुबह 06:20 बजे आने की बजाय 10:33 बजे आई। यह ट्रेन लगभग चार घंटे देरी से सेंट्रल स्टेशन पहुंची। ट्रेन को दिल्ली से कानपुर सेंट्रल रात 8:35 बजे आना था, यह रात 12:10 बजे पहुंची।

बरौनी नई दिल्ली बरौनी से नई दिल्ली जाने वाली बरौनी स्पेशल बरौनी से कानपुर सेंट्रल रात 10 बजे कि बजाय दूसरे दिन शाम 4:29 बजे आई। यह ट्रेन 18 घंटे से अधिक समय तक लेट रही। ब्रह्मपुत्र मेला आठ घंटे, गोरखधाम एक्सप्रेस छह घंटे, नई दिल्ली दरभंगा स्पेशल सात घंटे देरी से सेंट्रल स्टेशन पहुंची। यात्री प्लेटफार्म व प्रतीक्षालय में ट्रेनों की प्रतीक्षा करते रहे। रेलवे के ट्रेनों का समय बताने वाले ऐप व पूछताछ काउंटर पर ट्रेनों के आने की जानकारी करते रहें।

शटल तीन घंटे 20 मिनट की देरी से पहुंची फफूंद औरैया में कोहरे की वजह से ट्रेनें रेलवे स्टेशन पर देरी से पहुंच रहीं। जिस वजह से यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। अछल्दा, फफूंद रेलवे स्टेशन पर ठहरने वाली ट्रेनों में शिकोहाबाद जंक्शन से कानपुर सेंट्रल जाने वाली शटल तीन घंटे 20 मिनट की देरी से पहुंची। टूंडला जंक्शन से कानपुर सेंट्रल जाने वाली स्पेशल मेमू शाम को निर्धारित समय से एक घंटा 25 मिनट देरी से पहुंची। टूंडला जंक्शन से कानपुर सेंट्रल जाने वाली पैसेंजर सुबह 1.30 घंटे लेट रही। कानपुर सेंट्रल से इटावा जंक्शन होते हुए ग्वालियर जाने वाली स्पेशल मेमू दो घंटे की देरी से पहुंच सकी थी। यही हाल अन्य ट्रेनों के आने व जाने का रहा। यात्रियों को ऐसे में प्लेटफार्म पर ट्रेनों का इंतजार करना पड़ा।



कानपुर देहात में लालगढ़ एक्सप्रेस रद होने से यात्री परेशान कानपुर की तरफ जाने वाली डाउन की लालगढ़ एक्सप्रेस रात 12 बजकर 29 मिनट से 20 मिनट, सूबेदारगंज एक्सप्रेस निर्धारित समय 1 बजकर 48 मिनट से 50 मिनट देरी से आई, रीवा एक्सप्रेस निर्धारित समय 2 बजकर 19 मिनट से 1 घंटे 20 मिनट, ऊंचाहार एक्सप्रेस सुबह 4 बजकर 3 मिनट से एक घंटे पांच मिनट, फफूंद कानपुर मेमू निर्धारित समय 6 बजकर 23 मिनट से 10 मिनट, शिकोहाबाद कानपुर मेमू निर्धारित समय 8 बजकर 35 मिनट से डेढ़ घंटे देरी से आई।डाउन की आगरा लखनऊ इंटरसिटी रद रही, डाउन की मुरी एक्सप्रेस निर्धारित समय से 12 बजकर 54 मिनट से एक घंटे, डाउन की महानंदा एक्सप्रेस निर्धारित समय 1बजकर 15 मिनट से 1 घंटे, गोमती एक्सप्रेस निर्धारित समय शाम 6 बजकर 9 मिनट से दो घंटे देरी से पहुंची। इटावा की तरफ जाने वाली अप की लालगढ़ एक्सप्रेस रद कर दी गई।



इटावा में शताब्दी व इंटरसिटी निरस्त, ऊंचाहार समेत 12 ट्रेनें छह घंटे लेट कोहरे और सर्दी के कारण ट्रेनों के विलंबित चलने की सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को शताब्दी और इंटरसिटी एक्सप्रेस निरस्त रही जबकि 12 से ज्यादा ट्रेनें एक से छह घंटे की देरी से आईं। शनिवार को गाड़ी संख्या 12033 शताब्दी एक्सप्रेस तथा गाड़ी संख्या 12179 इंटरसिटी एक्सप्रेस निरस्त रही। पूर्वा एक्सप्रेस 6:12 मिनट, मगध 2:30 मिनट, मैनपुरी-आगरा पैसेंजर 1:20 मिनट, कानपुर-इटावा पैसेंजर 1:06 मिनट, इटावा-ग्वालियर पैसेंजर 1:15 मिनट, इटावा-टूंडला पैसेंजर 1:26 मिनट, अवध 10 घंटे, जोधपुर हावड़ा एक घंटे, वैशाली दो घंटे, आम्रपाली 4:30 मिनट, फरक्का दो घंटे, ऊंचाहार 6:15 मिनट, कैफियत 2:30 मिनट, महानंदा, नार्थईस्ट, जोधपुर हावड़ा एक-एक घंटे की देरी से पहुंचीं।

फर्रुखाबाद में साबरमती एक्सप्रेस में चढ़ने को धक्का मुक्की, कई यात्री छूटे बिहार के थावे जंक्शन से साबरमती बीजी रेलवे स्टेशन जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस शनिवार को आठ मिनट विलंब से 3:08 बजे प्लेटफार्म नंबर दो पर आकर रुकी। ट्रेन की सामान्य बोगी में पहले से ही बहुत भीड़ थी। प्लेटफार्म पर भी बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे। ट्रेन के रुकते ही यात्री चढ़ने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। वहां कोई पुलिस कर्मी मौजूद नहीं था। ट्रेन पांच मिनट बाद ही चल दी तो अफरातफरी मच गई। कई यात्री दौड़ते रह गए और ट्रेन चली गई। बड़ी संख्या में यात्री नहीं चढ़ पाए। कामाख्या-उदयपुर सिटी एक्सप्रेस के यहां आने का समय सुबह 6:35 बजे है। यह ट्रेन सात घंटा 43 मिनट देरी से 2:18 बजे यहां आई। भिवानी-प्रयागराज कालिंदी एक्सप्रेस के यहां आने का समय सुबह 5:35 बजे है। यह 8:18 बजे यहां आई। रोडवेज बसों का संचालन भी कई दिन से प्रभावित है। यात्रियों की संख्या भी घटी है।