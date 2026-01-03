महेश दुबे बने मूसानगर इंस्पेक्टर, कानपुर देहात में SP ने कई पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र बदले
कानपुर देहात के एसपी ने कानून व्यवस्था सुधारने के लिए कई पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले हैं। अपराध निरीक्षक महेश दुबे को मूसानगर थानाध्यक्ष बना ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए एसपी ने कई दारोगाओं का कार्यक्षेत्र बदला है। अकबरपुर कोतवाली में तैनात अपराध निरीक्षक महेश दुबे को थाना मूसानगर थानाध्यक्ष बनाया गया, रनियां थाने में अतिरिक्त निरीक्षक के पद तैनात रीना गौतम को अकबरपुर कोतवाली में इसी पद पर भेजा गया।
कोतवाली रसूलाबाद के कहिंजरी चौकी प्रभारी योगेंद्र शर्मा को थाना शिवली की बाघपुर चाैकी का प्रभारी बनाया गया व वर्तमान में तैनात प्रवीन कुमार मिश्रा को कहिंजरी चौकी भेजा गया। सीओ भोगनीपुर कार्यालय से अखिलेंद्र कुमार को जन शिकायती प्रकोष्ठ भेजा गया।
वरिष्ठ उपनिरीक्षक रसूलाबाद से राम सिंह को अकबरपुर कोतवाली की कस्बा चौकी का प्रभारी बनाया गया वर्तमान में तैनात चौकी प्रभारी उमेश शर्मा को एसपी का पीआरओ बनाया गया, पीआरओ पद पर तैनात सुरजीत सिंह को अकबरपुर की बारा चौकी का इंचार्ज बनाया गया।
थाना देवराहट से रामकिशुन वर्मा को रूरवाहार चौकी दी गई यहां पर तैनात जितेंद्र कुमार को थाना राजपुर भेजा गया। थानाध्यक्ष सटटी देवनारायण द्विवेद्वी को थाना रनियां भेजा गया है।
जिला अस्पताल चौकी प्रभारी सोमवीर को थाना शिवली की भाउपुर चौकी ,कोतवाली रसूलाबाद के असालत गंज चौकी से मिलन सिरोही को थाना मंगलपुर, कोतवाली अकबरपुर के बारा चौकी प्रभारी संजय दत्त वर्मा को थाना मंगलपुर के संदलपुर चौकी का प्रभार, थानाध्यक्ष मूसानगर कालीचरण को सटटी थाना का प्रभार, पुलिस लाइन से मुनेश चौधरी को थाना साइबर क्राइम, थाना मंगलपुर के संदलपुर चौकी इंचार्ज कौशल कुमार को जिला अस्पताल की चौकी का प्रभार व थाना शिवली के भाउपुर चौकी इंचार्ज केशवदेव को कोतवाली रसूलाबाद की असालतगंज चौकी की जिम्मेदारी दी गई।
