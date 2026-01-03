SIR के बाद कानपुर की 10 विधानसभा में बढ़े 150 मतदान बूथ, बिल्हौर में सबसे ज्यादा 47

जागरण संवाददाता, कानपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के बाद निर्वाचन आयोग ने जनपद में मतदान व्यवस्थाओं का विस्तार करते हुए 150 नए बूथ और 10 नए मतदान केंद्र बनाने की स्वीकृति दे दी है। इससे जिले में मतदाताओं को मतदान की बेहतर सुविधा मिलेगी और भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। आयोग के निर्णय के बाद अब जिले में बूथों की संख्या 3620 से बढ़कर 3770 हो गई है, जबकि मतदान केंद्र 1413 से बढ़कर 1423 हो गए हैं।



एसआइआर के दौरान मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और जनसंख्या घनत्व के आंकलन के बाद यह निर्णय लिया गया। चुनाव आयोग का मानक है कि लगभग 1200 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया जाए, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी बनी रहे। वहीं, मतदान केंद्रों का निर्धारण स्थल की उपलब्धता, सुरक्षा और सुविधाओं के आधार पर किया जाता है।





जिले की 10 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक 47 नए बूथ बिल्हौर (आरक्षित) विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं। इसके बाद महाराजपुर में 27 नए बूथ जोड़े गए हैं। कैंट में 20 नए बूथों के साथ चार नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बिठूर और कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में 18 और 20 नए बूथ बने हैं, साथ ही इन दोनों क्षेत्रों में दो-दो नए मतदान केंद्र भी जोड़े गए हैं। गोविंद नगर, सीसामऊ और आर्यनगर में बूथों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि किदवई नगर में सीमित बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

घाटमपुर (आरक्षित) में 150 नए बूथों के साथ 10 नए मतदान केंद्रों का विस्तार किया गया है। जिले की गोविंद नगर, सीसामऊ,आर्य नगर, किदवई नगर,कैंट और घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई नया मतदान केंद्र नहीं बनाया गया है, वहीं गोविंद नगर सीसामऊ और किदवई नगर विधानसभा में कोई नया बूथ नहीं बनाया गया है।





मतदाताओं को क्या लाभ नए बूथ बनने से मतदान केंद्रों पर कतारें छोटी होंगी, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और महिलाओं को सुविधा मिलेगी तथा मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना भी रहेगी। साथ ही, प्रशासन के लिए सुरक्षा, ईवीएम प्रबंधन और मतगणना की तैयारी भी अधिक व्यवस्थित हो सकेगी।

जिला निर्वाचन कार्यालय में बूथों की सूची चेक करते सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव । जागरण





बोले सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एसआइआर के निष्कर्षों के आधार पर जहां मतदाता संख्या अधिक पाई गई, वहां नए बूथ स्वीकृत किए गए हैं। मतदान केंद्रों के लिए ऐसे स्थल चुने गए हैं जहां पहुंच आसान हो और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी नए बूथों और केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।