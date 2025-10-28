कानपुर में अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय सख्त! महापौर ने अफसरों की बुलायी बैठक, खाली होगें फुटपाथ

जागरण संवाददाता, कानपुर। दैनिक जागरण लगातार फुटपाथ पर अतिक्रमण को लेकर खबर प्रकाशित कर रहा है। 25 अक्टूबर को छपा समाचार कोर्ट कह रहा फुटपाथ खाली कराओ... नहीं सुन रहे जिम्मेदार। इस समाचार को मुख्यमंत्री सूचना सेल ने गंभीरता से लिया है। अब तक की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। इस बाबत शासन ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब की है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय को पत्र लिखा है कि शासन ने अतिक्रमण पर हुई कार्यवाही की रिपोर्ट तलब की है। इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराए। इस बाबत नगर आयुक्त ने सभी जोनल प्रभारियों और जोनल अभियंताओं को आदेश दिए है कि सभी फुटपाथ को चिह्नित करके सात दिन में प्रभावी कार्यवाही करें। इसको लेकर नगर निगम में खलबली मची है।



हाई कोर्ट के आदेश है कि हर हाल में फुटपाथ खाली कराया जाए। जुर्माना लगाया जाए। हाई कोर्ट ने 10 अक्टूबर को आदेश दिया था लेकिन अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया है। दीपावली और छठ पूजा का बहाना बनाया गया था अब दोनों त्योहार समाप्त हो गए है। ऐसे में कब अभियान चलेगा।

महापौर ने अफसरों की बुलायी बैठक, खाली होगें फुटपाथ महापौर प्रमिला पांडेय ने फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए अफसरों की बैठक बुधवार को बुलायी है। अप्रैल माह में भी नगर निगम ने अभियान चलाया था खुद महापौर ने कई जगह खड़े होकर अतिक्रमण हटाया इसके बाद फिर से लग गया है। महापौर ने बताया कि अब अतिक्रमण करने वालों पर कोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई की जाएगी। राहगीरों के लिए फुटपाथ खाली होगे।