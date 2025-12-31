तस्वीरों में देखें 2026 के आगमन की तैयारियां, शांति की अरदास के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे श्री हरिमंदिर साहिब

जागरण संवाददाता, अमृतसर। 2026 के आगमन को शांति से मनाने और अरदास करने के लिए श्रद्धालु श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचने लगे हैं। नए साल के आगमन में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और देशभर में इस पवित्र अवसर को अलग-अलग तरीकों से मनाने की तैयारी चल रही हैं।

