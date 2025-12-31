तस्वीरों में देखें 2026 के आगमन की तैयारियां, शांति की अरदास के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे श्री हरिमंदिर साहिब

Language
    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 11:33 AM (IST)

    श्री हरिमंदिर साहिब में 2026 के आगमन की तैयारियां जोरों पर हैं। देशभर से श्रद्धालु शांति और समृद्धि की अरदास के लिए पहुंच रहे हैं। नए साल का स्वागत कर ...और पढ़ें

    सुबह से ही श्रद्धालु श्री हरिमंदिर साहिब पहुंच रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। 2026 के आगमन को शांति से मनाने और अरदास करने के लिए श्रद्धालु श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचने लगे हैं। नए साल के आगमन में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और देशभर में इस पवित्र अवसर को अलग-अलग तरीकों से मनाने की तैयारी चल रही हैं।

    श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचे श्रद्धालुओं ने सबसे पहले सरोवर में स्नान किया और वाहीगुरु का आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं का कहना है कि वे विशेष रूप से नया साल श्री हरिमंदिर साहिब में मनाने के लिए आए हैं। उनका यह मानना है कि नया साल सभी के जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आए। 

    इस अवसर पर उन्होंने चढ़दी कला की अरदास करने के लिए श्री हरिमंदिर साहिब की पवित्र धरती पर माथा टेका।

    हल्की धुंध के बीच गोल्डन टेंपल का मनमोहक दृश्य। 

    रात 2 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं माथा टेकने 

    रात श्री हरिमंदिर साहिब के मुख्य गृह के कपाट चाहे बंद होते हैं। इसके बावजूद रात 12 बजे 2 लाख से अधिक देश और विदेश से आए श्रद्धालु नतमस्तक होने श्री हरिमंदर साहिब पहुंचते हैं। दुनिया और देश में अमन और शांति के लिए अरदास करते हैं। 

    श्रद्धालुओं का कहना है कि वे उस पल का इंतजार कर रहे हैं, जब 2025 को छोड़कर 2026 में प्रवेश करेंगे।

    पवित्र सरोवर का अमृत जल लेते हुए श्रद्धालु। 

    नया साल खुशियों वाला हो

    श्रद्धालुओं का कहना कि गुरु घर में माथा टेककर नए साल को देश और दुनिया की चढ़दी कला के लिए अरदास करने आए हैं, ताकि नया साल सभी के लिए खुशियों और शांति से भरा हो। इस विशेष अवसर पर माथा टेकने का उद्देश्य न केवल अपने जीवन की उत्तमता की कामना करना है, बल्कि पूरी दुनिया में प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश फैलाना भी है।

    गोल्डन टेंपल की मनमोहक तस्वीरें-

    हल्की धुंध के बीच श्री हरिमंदिर साहिब का मनमोहक दृश्य। 

    नतमस्तक होने के लिए श्री हरिमंदिर साहिब पहुंच रहे श्रद्धा

    लु। 

     

    नतमस्तक होने श्री हरिमंदिर साहिब पहुंच रहे श्रद्धालु। 

    श्री हरिमंदिर साहिब नतमस्तक होने पहुंचे श्रद्धालु। 

    श्री हरिमंदिर साहिब में सरोवर से अमृत ले रहे श्रद्धालु। 

