अमृतसर में 52 करोड़ के टेंडर घोटाले से जुड़े मामले में बड़ा एक्शन, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सहित सात अधिकारी सस्पेंड
अमृतसर नगर सुधार ट्रस्ट के 52.81 करोड़ रुपये के टेंडर घोटाले में सात अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इनमें एसई सत भूषण सचदेवा सहित अन्य एक्सईएन, एस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। नगर सुधार ट्रस्ट की तरफ से लगाए गए 52.81 करोड़ के टेंडर मामले में सात अफसर सस्पेंड किए गए हैं। इनमें ट्रस्ट के एसई (सुपरिटेंडेंट इंजीनियर) सत भूषण सचदेवा, एक्सईएन रविंदर पाल सिंह, एक्सईएन विक्रम सिंह, एसडीओ सुखरिपन पाल सिंह, एसडीओ शुभम पिपेश, जेई मनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह पर कार्रवाई की गई है।
टेंडर में रंजीत एवेन्यू की विभिन्न स्कीमों में विकास करवाया जाना था। इसमें शर्मा ठेकेदार को बोलीदाता बताया गया था।
इसके बाद सीगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने चीफ सेक्रेटरी को अपनी शिकायत भेजी थी। इसी मामले में पहले एसएसपी विजिलेंस लखबीर सिंह सस्पेंड किया जा चुके हैं। वहीं अब ट्रस्ट के अफसरों पर कार्रवाई की गई है। मामले में डीसी ने कमेटी बनाकर जांच भी करवाई थी।
इसकी रिपोर्ट के आधार पर सेक्रेटरी लोकल बाडीज ने अफसर को सस्पेंड किया है। टेंडर में दो कंपनियों को दस्तावेज पूरे नहीं होने के कारण बाहर किया गया था। अब मामले में टेंडर का मूल्यांकन करने वाले अफसर पर कार्रवाई की गई है।
