Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली-यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा और गलन भरी सर्दी, पंजाब में तापमान 4 डिग्री; नए साल पर IMD अलर्ट

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:44 AM (IST)

     उत्तर भारत कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और प्रदूषण की चपेट में है। पंजाब के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जबकि द ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली-यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा और गलन भरी सर्दी (फोटो- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और प्रदूषण की चपेट में है। पंजाब के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली में घना कोहरा और स्मॉग ने विजिबिलिटी को शून्य के करीब पहुंचा दिया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी की वजह से सैलानी खुश तो हैं, लेकिन सड़कें प्रभावित हो रही हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने नए साल की पूर्व संध्या पर विशेष अलर्ट जारी किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तर भारत में गलन भरी ठंड

    IMD के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा, जो 1 जनवरी तक जारी रह सकता है।

    हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 30 दिसंबर से सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश हो रही है, जो नए साल तक जारी रहने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में भी 31 दिसंबर से हल्की बारिश हो सकती है। 