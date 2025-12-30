पटना में कोहरे से थमी ट्रेनों की रफ्तार, तेजस राजधानी साढ़े पांच घंटे तो पंजाब मेल करीब दस घंटे देरी से पहुंची

जागरण संवाददाता, पटना। घने कोहरे का असर रेल परिचालन पर लगातार जारी है। मंगलवार को भी कोहरे और कम दृश्यता के कारण पटना जंक्शन समेत दानापुर मंडल में ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा। हालात ऐसे रहे कि कई प्रमुख ट्रेनें तीन घंटे से लेकर पौने दस घंटे तक की भारी देरी से पटना जंक्शन पहुंचीं।

ठंड और कोहरे के बीच घंटों प्लेटफार्म पर इंतजार करते यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। देर से ट्रेनों के आने के कारण करीब 50 से अधिक यात्रियों ने अपने टिकट रद कराए और रिफंड लिया। मंगलवार को सबसे अधिक देरी से पहुंचने वाली ट्रेन 13005 अमृतसर–हावड़ा पंजाब मेल रही, जो अपने निर्धारित समय से करीब 9 घंटे 40 मिनट विलंब से पटना जंक्शन पहुंची।

इसके अलावा राजधानी श्रेणी की प्रमुख ट्रेन 12310 तेजस राजधानी एक्सप्रेस 5 घंटे 36 मिनट की देरी से आई, जबकि 12394 संपूर्णक्रांति एक्सप्रेस 8 घंटे 34 मिनट देर से पटना पहुंची। रेलवे सूत्रों के अनुसार, पटना जंक्शन और दानापुर आने वाली लगभग 65 से अधिक ट्रेनें अपने तय समय से तीन से दस घंटे तक विलंब से पहुंचीं। इससे यात्रियों को कड़ाके की ठंड में खुले प्लेटफार्म पर इंतजार करना पड़ा। कई यात्रियों ने बताया कि देर की सूचना समय पर नहीं मिलने के कारण वे सुबह से ही स्टेशन पहुंच गए और घंटों ठंड में बैठे रहे।

देरी के बीच सफाई व्यवस्था पर सवाल कोहरे से ट्रेनें लेट होने के साथ-साथ सफाई व्यवस्था को लेकर भी यात्रियों की शिकायतें सामने आई हैं। विशेषकर वीआईपी ट्रेनों में शामिल तेजस राजधानी और संपूर्णक्रांति एक्सप्रेस के यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से ये ट्रेनें 12 से 16 घंटे तक देरी से चल रही हैं और अब स्थिति यह है कि कोचों में सफाई भी ठीक से नहीं हो रही।

दिल्ली से पटना आ रही तेजस राजधानी के थर्ड एसी कोच में शौचालय में गंदा पानी जमा रहने और पूरे कोच में फैली गंदगी से परेशान यात्रियों ने रेलवे के अलग-अलग मंडलों के डीआरएम से सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर शिकायत दर्ज कराई है।

यात्रियों का आरोप है कि कानपुर से पटना के बीच ट्रेन की सफाई नहीं की जा रही और कई कोचों के शौचालय उपयोग के लायक नहीं हैं। एक यात्री ने डीआरएम को टैग करते हुए शिकायत में लिखा कि कुहासे के दौरान जहां अन्य ट्रेनें अपेक्षाकृत कम देरी से चल रही हैं, वहीं वीआईपी ट्रेनों में शुमार तेजस राजधानी सबसे अधिक विलंब से पहुंच रही है।

साथ ही अधिक किराया चुकाने के बावजूद यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। यात्रियों का कहना है कि कोच अटेंडेंट और टीटीई से कई बार शिकायत करने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। गंदगी और शौचालय की खराब स्थिति के कारण बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को खासा दिक्कत उठानी पड़ी।