'केंद्र और राज्य के बीच कड़वाहट पैद कर रही AAP', पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ का तीखा हमला
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आम आदमी पार्टी सरकार के पंजाब विधानसभा सत्र को राजनीतिक हितों के लिए केंद्र-राज्य संबंधों में कड़व
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा बुलाए गए पंजाब विधानसभा सत्र को अपने राजनीतिक हितों के लिए केंद्र और राज्य के संबंधों में कड़वाहट पैदा करने की कोशिश बताया है।
उन्होंने कहा कि वास्तव में आम आदमी पार्टी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रही है। उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे में विकास तभी संभव है जब केंद्र और राज्य मिलकर काम करें, जबकि आम आदमी पार्टी का रवैया हमेशा ही केंद्र के साथ टकराव वाला रहा है।
उन्होंने कहा कि जी राम जी कानून पूरी तरह गरीबों के हित में है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन वे यह भूल गए कि मनरेगा को लागू करने का पूरा ढांचा पूरी तरह राज्य सरकार के अधीन होता है।
यदि मुख्यमंत्री को पता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो फिर इतने वर्षों तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इससे पहले जाखड़ ने एक्स पर पर लिखा ‘स्पेशल विधानसभा सत्रों की शृंखला में आज एक और कड़ी जुड़ने जा रही है लेकिन इससे पंजाब को क्या फायदा होगा? सरकार को राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए थी।
अगर राज्य में अमन-शांति होगी, तभी लोग काम कर पाएंगे। दूसरा, सरकार अपने मंत्रियों और सहयोगियों को बचाने के लिए मनरेगा में हुए भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं करवा रही है? क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान जी विधानसभा में यह भी बताएंगे?’
हर मंच से पंजाब के भरे हुए खजाने की बात करने वाली मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार के लिए यह भी एक मौका है कि वह गरीबों को अब 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर गरीबों की सच्ची हितैषी होने का प्रमाण दें। यदि वे वास्तव में गरीबों के हितैषी हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव भी लाना चाहिए।
