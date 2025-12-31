Language
    लुधियाना के जगराओं में धुंध की वजह से बड़ा हादसा, पत्थरों से लदा ट्रक दुकान पर गिरा; दो मासूम बच्चों की मौत

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 09:41 AM (IST)

    जगराओं में घने कोहरे के कारण एक दर्दनाक हादसा हुआ। सिधवा बेट रोड पर पत्थरों से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान पर पलट गया। इस दुर्घटना में दुकान में ...और पढ़ें

    Hero Image

    दुकान पर ट्रक पलटने से दो मासूमों की मौत (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, जगराओं। बुधवार सुबह करीब 5:00 बजे सिधवा बेट रोड पर ट्रक यूनियन के पास घने कोहरे के कारण बड़ा हादसा हो गया। पत्थरों से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगाई गई दुकान पर पलट गया। हादसे के समय दुकान में एक परिवार सो रहा था।

    इस दर्दनाक दुर्घटना में 5 और 7 वर्ष के दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 9 और 11 वर्ष के दो अन्य बच्चे तथा दंपती ट्रक में भरे पत्थरों के नीचे दब गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस व स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू कर सभी घायलों को बाहर निकाला।

    घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। शुरुआती जांच में हादसे का कारण घना कोहरा बताया जा रहा है।