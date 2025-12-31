लुधियाना के जगराओं में धुंध की वजह से बड़ा हादसा, पत्थरों से लदा ट्रक दुकान पर गिरा; दो मासूम बच्चों की मौत

जागरण संवाददाता, जगराओं। बुधवार सुबह करीब 5:00 बजे सिधवा बेट रोड पर ट्रक यूनियन के पास घने कोहरे के कारण बड़ा हादसा हो गया। पत्थरों से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगाई गई दुकान पर पलट गया। हादसे के समय दुकान में एक परिवार सो रहा था।

इस दर्दनाक दुर्घटना में 5 और 7 वर्ष के दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 9 और 11 वर्ष के दो अन्य बच्चे तथा दंपती ट्रक में भरे पत्थरों के नीचे दब गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस व स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू कर सभी घायलों को बाहर निकाला।