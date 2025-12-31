Punjab Crime: नवांशहर में पुलिस ने बदमाश सुखजिंदर का किया एनकाउंटर, फायरिंग के बाद हुआ गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, नवांशहर। गांव करीहा में मंगलवार दोपहर आरोपित ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से आरोपित घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपित से पिस्टल व तीन कारतूस बरामद किए।

आरोपित की पहचान जालंधर के गांव लालियां निवासी सुखजिंदर के रूप में हुई है, जो बीती 27 दिसंबर को नवांशहर स्थित एक दुकान के बाहर फायरिंग करने की कोशिश के मामले में वांछित था। यहां से फरार होने के बाद आरोपितों ने कपूरथला में दो पेट्रोल पंपों पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया।

इसके अलावा आरोपित बीते दिनों जालंधर में एक ज्वेलरी शाप पर हुई लूटपाट की वारदात में भी शामिल था। एसएसपी तुषार गुप्ता ने बताया कि बीती 27 दिसंबर की सुबह मूसापुर रोड स्थित वर्मा कलेक्शन पर बुलेट सवार तीन युवकों ने फायरिंग की कोशिश की थी।