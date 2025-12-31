Punjab Crime: नवांशहर में पुलिस ने बदमाश सुखजिंदर का किया एनकाउंटर, फायरिंग के बाद हुआ गिरफ्तार
नवांशहर के करीहा गांव में पुलिस ने एक वांछित बदमाश सुखजिंदर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, नवांशहर। गांव करीहा में मंगलवार दोपहर आरोपित ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से आरोपित घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपित से पिस्टल व तीन कारतूस बरामद किए।
आरोपित की पहचान जालंधर के गांव लालियां निवासी सुखजिंदर के रूप में हुई है, जो बीती 27 दिसंबर को नवांशहर स्थित एक दुकान के बाहर फायरिंग करने की कोशिश के मामले में वांछित था। यहां से फरार होने के बाद आरोपितों ने कपूरथला में दो पेट्रोल पंपों पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया।
इसके अलावा आरोपित बीते दिनों जालंधर में एक ज्वेलरी शाप पर हुई लूटपाट की वारदात में भी शामिल था। एसएसपी तुषार गुप्ता ने बताया कि बीती 27 दिसंबर की सुबह मूसापुर रोड स्थित वर्मा कलेक्शन पर बुलेट सवार तीन युवकों ने फायरिंग की कोशिश की थी।
मौके पर बंदूक में गोलियां लोड करते समय दुकानदार ने भी अपना लाइसेंसी हथियार निकाल लिया, जिसके बाद आरोपित फरार हो गए थे।
इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को दुकान के पास ही गिरीं दो गोलियां बरामद हुई थीं, जो भागते समय आरोपितों से सड़क पर गिर गई थीं। मंगलवार दोपहर सूचना मिली कि उक्त वारदात में शामिल एक आरोपित गांव करीहा की नहर के पास घूम रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपित ने फायर कर दिया, जो पुलिस की गाड़ी के बंपर पर लगा। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली आरोपित की टांग पर लगी और वह घायल हो गया।
