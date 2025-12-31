2025 की 10 बड़ी घटनाएं: भारत के ऑपरेशन सिंदूर से वर्ल्ड कप जीतने तक, जानिए सबकुछ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 का आज 31 दिसंबर को आखिरी दिन है। इस साल कई ऐसी घटनाएं हुईं, जिसे ये देश सालों-साल तक कभी नहीं भूल पाएगा। 2025 में जहां कुछ घटनाओं ने लोगों को गम के आंसू दिए, वहीं कुछ घटनाओं ने लोगों को खुश होने का मौका भी दिया।

दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर बेंगलुरु के क्रिकेट स्टेडियम तक भारी भीड़ होने चलते भगदड़ की घटनाएं सामने आईं. वहीं पहलगाम आतंकी हमले ने हर किसी देशवासी का सीना छलनी कर दिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने देश के लोगों के घाव पर मरहम लगाने का काम किया।

साल 2025 ही वो साल बना, जब देश की बेटियों ने अपना पहला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता. वहीं इसी साल राम मंदिर पर ध्वजारोहण भी किया गया। आइए इस साल की देश की 10 सबसे बड़ी घटनाओं के बारे में जानते हैं।

महाकुंभ में मची भगदड़ प्रयागराज में इस साल महाकुंभ का आयोजन हुआ। लेकिन 28-29 जनवरी की रात महाकुंभ में भगदड़ मची और इस घटना में 37 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की रात अचानक ही भगदड़ मच गई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में घायलों को न तो एंबुलेंस मिल रही थी और न ही मौके पर कोई जवान मौजूद था। इस घटना ने देश की राजधानी के रेलवे स्टेशन सुरक्षा इंतजामों पर प्रश्न चिह्न खड़े कर दिए।

पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हुई। इस घटना ने पूरे देश की आंखों में आंसू ला दिए।

ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल था। हर भारतीय इस हादसे का बदला लेना चाहता था। भारतीय सेना ने 6 से 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के छिपे बैठे आतंकियों को करारा जवाब दिया। भारतीय सेना ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी को इस ऑपरेशन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी।

बेंगलुरु स्टेडियम में मची भगदड़ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3 जून को अपना पहला आईपीएल टाइटल जीता। इसके बाद बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में इस जीत का सेलिब्रेशन रखा गया। लेकिन इस जश्न के दौरान क्रिकेट स्टेडियम में मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई।

भारत ने जीता वर्ल्ड कप भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इस साल आईसीसी वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। भारत की बेटियों ने 2 नवंबर को खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया।