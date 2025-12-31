Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    2025 की 10 बड़ी घटनाएं: भारत के ऑपरेशन सिंदूर से वर्ल्ड कप जीतने तक, जानिए सबकुछ

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:55 PM (IST)

    साल 2025 भारत के लिए कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह बना। इस साल महाकुंभ, दिल्ली रेलवे स्टेशन और बेंगलुरु स्टेडियम में भगदड़ जैसी दुखद घटनाएं हुईं, साथ ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    भारत की इस साल की 10 बड़ी घटनाएं

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 का आज 31 दिसंबर को आखिरी दिन है। इस साल कई ऐसी घटनाएं हुईं, जिसे ये देश सालों-साल तक कभी नहीं भूल पाएगा। 2025 में जहां कुछ घटनाओं ने लोगों को गम के आंसू दिए, वहीं कुछ घटनाओं ने लोगों को खुश होने का मौका भी दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर बेंगलुरु के क्रिकेट स्टेडियम तक भारी भीड़ होने चलते भगदड़ की घटनाएं सामने आईं. वहीं पहलगाम आतंकी हमले ने हर किसी देशवासी का सीना छलनी कर दिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने देश के लोगों के घाव पर मरहम लगाने का काम किया।

    साल 2025 ही वो साल बना, जब देश की बेटियों ने अपना पहला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता. वहीं इसी साल राम मंदिर पर ध्वजारोहण भी किया गया। आइए इस साल की देश की 10 सबसे बड़ी घटनाओं के बारे में जानते हैं।

    महाकुंभ में मची भगदड़

    प्रयागराज में इस साल महाकुंभ का आयोजन हुआ। लेकिन 28-29 जनवरी की रात महाकुंभ में भगदड़ मची और इस घटना में 37 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। पूरी खबर यहां पढ़ें

    नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़

    नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की रात अचानक ही भगदड़ मच गई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में घायलों को न तो एंबुलेंस मिल रही थी और न ही मौके पर कोई जवान मौजूद था। इस घटना ने देश की राजधानी के रेलवे स्टेशन सुरक्षा इंतजामों पर प्रश्न चिह्न खड़े कर दिए। पूरी खबर यहां पढ़ें

    पहलगाम आतंकी हमला

    22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हुई। इस घटना ने पूरे देश की आंखों में आंसू ला दिए। यहां पढ़ें पूरी खबर

    ऑपरेशन सिंदूर

    पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल था। हर भारतीय इस हादसे का बदला लेना चाहता था। भारतीय सेना ने 6 से 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के छिपे बैठे आतंकियों को करारा जवाब दिया। भारतीय सेना ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी को इस ऑपरेशन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। यहां पढ़ें पूरी खबर

    बेंगलुरु स्टेडियम में मची भगदड़

    रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3 जून को अपना पहला आईपीएल टाइटल जीता। इसके बाद बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में इस जीत का सेलिब्रेशन रखा गया। लेकिन इस जश्न के दौरान क्रिकेट स्टेडियम में मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। यहां पढ़ें पूरी खबर

    अलविदा 2025 में पढ़िए जागरण की विशेष कवरेज और साथ में जानें 2026 में क्या कहता है आपका राशिफल?

    एअर इंडिया क्रैश

    12 जून के दिन एअर इंडिया का 171 विमान टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही क्रैश हो गया। इस हादसे में 241 यात्री और क्रू मेंबर्स समेत 260 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना में केवल एक यात्री सुरक्षित बच पाया था। यहां पढ़ें पूरी खबर

    भारत ने जीता वर्ल्ड कप

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इस साल आईसीसी वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। भारत की बेटियों ने 2 नवंबर को खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया। यहां पढ़ें पूरी खबर

    लाल किले पर हुआ बम ब्लास्ट

    10 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले पर हुई बम ब्लास्ट की घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। इस घटना में 12 लोगों की मौत हो गई और करीब 30 लोग घायल हुए। यहां पढ़ें पूरी खबर

    राम मंदिर में ध्वजारोहण

    25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया। यहां पढे़ं पूरी खबर

    इंडिगो फ्लाइट का मुद्दा

    इंडिगो फ्लाइट ने इस महीने दिसंबर में 5,000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल कीं, जिसके चलते लोगों के आवागमन को लेकर भारी संकट खड़ा हो गया। यहां पढ़ें पूरी खबर

    देश दुनिया की तमाम वो खबरें यहां पढ़ें, जो साल 2025 में सुर्खियों में बनी रहीं।