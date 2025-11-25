राम मंदिर के शिखर पर लहलहाती धर्म ध्वजा देख कांप उठे PM मोदी के हाथ, संतों से लेकर अतिथियों तक की आंखें हुईं नम; अद्भूत तस्वीरें﻿

डिजिटल डेस्क, अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया, जिससे 25 नवंबर की तिथि सनातन धर्म के इतिहास में दर्ज हो गई। सीएम योगी ने पीएम मोदी को राम की प्रतिमा भेंट की। मोहन भागवत ने मंदिर निर्माण की पूर्णता पर संतोष व्यक्त किया।

पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या भारत की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बन रही है और हर राम भक्त आज आनंदित है। धर्म ध्वजा की स्थापना से सदियों का संकल्प सिद्ध हो रहा है।

इस दौरान कार्यक्रम में RSS प्रमुख मोहन भागवत, CM योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित कई अतिथि मौजूद रहे।

राम मंदिर पर ध्वज फहराते देख वहां मौजूद सभी की आंखे नम हो गईं। इस मौके पर कई अद्भुत तस्वीरों ने लोगों को मनमुग्ध किया।

प्रभु राम के भक्तों का राम मंदिर बनाने का सदियों से इंतजार था। 25 नवंबर को मंदिर पर ध्वजारोहण के बाद भक्तों की इच्छा पूरी हो गई।

राम मंदिर के शिखर पर लहलहाती धर्म ध्वजा देख साधु-संत भावुक हो गए। इस दौरान देश के विभिन्न कोने से राम भक्त आए थे।

मंगलवार यानी 25 नवंबर को अयोध्या में ध्वजारोहण उत्सव के दौरान श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर भगवा ध्वज फहराया गया। इस दृश्य को देखने के लिए देश-विदेश से मेहमान अयोध्या आए।

ध्वजारोहण के दौरान राम मंदिर परिसर साधु-सांतों से भरा था। पीएम मोदी मौजूद अतिथियों से अभिवादन किया। वहीं, पीएम मोदी ने प्रभु रामलला की आरती की।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरा विश्व राम मय हो गया है। उन्होंने कहा कि राम विनम्रता में महाबल का प्रतीक हैं, राम एक दिशा हैं एक मर्यादा हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है। कोविदार हमारी अस्मिता की वापसी का प्रतीक है।

राम मंदिर पर ध्वजारोहण के बाद अयोध्या एक बार फिर राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रकाशमान होने जा रही है। श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक इस पावन अवसर को लेकर उत्साह और भावनाओं से भरे हुए हैं।

नोट- फोटो एएनआई और पीटीआई न्यूज एजेंसी के इनपुट के साथ।