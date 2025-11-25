Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राम मंदिर के शिखर पर लहलहाती धर्म ध्वजा देख कांप उठे PM मोदी के हाथ, संतों से लेकर अतिथियों तक की आंखें हुईं नम; अद्भूत तस्वीरें﻿

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 05:47 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया, जिससे एक ऐतिहासिक पल बना। सीएम योगी ने उन्हें राम की प्रतिमा भेंट की। मोहन भागवत ने मंदिर निर्माण की पूर्णता पर संतोष जताया। पीएम मोदी ने अयोध्या को सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बताया और कहा कि धर्म ध्वजा की स्थापना से सदियों का संकल्प पूरा हुआ। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे और भक्तों की आंखें नम थीं।

    prefferd source google
    Hero Image

    राम मंदिर के शिखर पर लहलहाती धर्म ध्वजा देख कांप उठे PM मोदी के हाथ।

    डिजिटल डेस्क, अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया, जिससे 25 नवंबर की तिथि सनातन धर्म के इतिहास में दर्ज हो गई। सीएम योगी ने पीएम मोदी को राम की प्रतिमा भेंट की। मोहन भागवत ने मंदिर निर्माण की पूर्णता पर संतोष व्यक्त किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या भारत की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बन रही है और हर राम भक्त आज आनंदित है। धर्म ध्वजा की स्थापना से सदियों का संकल्प सिद्ध हो रहा है।

    ayodhya ram mandir

    pm modi in ayodhya

    66321574

    इस दौरान कार्यक्रम में RSS प्रमुख मोहन भागवत, CM योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित कई अतिथि मौजूद रहे।

    pm modi in ram mandir ayodhya

    राम मंदिर पर ध्वज फहराते देख वहां मौजूद सभी की आंखे नम हो गईं। इस मौके पर कई अद्भुत तस्वीरों ने लोगों को मनमुग्ध किया।

    ram mandir hoisting

    प्रभु राम के भक्तों का राम मंदिर बनाने का सदियों से इंतजार था। 25 नवंबर को मंदिर पर ध्वजारोहण के बाद भक्तों की इच्छा पूरी हो गई। 

    66324244

    राम मंदिर के शिखर पर लहलहाती धर्म ध्वजा देख साधु-संत भावुक हो गए। इस दौरान देश के विभिन्न कोने से राम भक्त आए थे।

    66318691

    मंगलवार यानी 25 नवंबर को अयोध्या में ध्वजारोहण उत्सव के दौरान श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर भगवा ध्वज फहराया गया। इस दृश्य को देखने के लिए देश-विदेश से मेहमान अयोध्या आए।

    66320009

    ध्वजारोहण के दौरान राम मंदिर परिसर साधु-सांतों से भरा था। पीएम मोदी मौजूद अतिथियों से अभिवादन किया। वहीं, पीएम मोदी ने प्रभु रामलला की आरती की। 

    modi

    अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरा विश्व राम मय हो गया है। उन्होंने कहा कि राम विनम्रता में महाबल का प्रतीक हैं, राम एक दिशा हैं एक मर्यादा हैं।

    pm narendra modi (2)

    पीएम मोदी ने कहा कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है। कोविदार हमारी अस्मिता की वापसी का प्रतीक है। 

    pm modi (1)

    राम मंदिर पर ध्वजारोहण के बाद अयोध्या एक बार फिर राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रकाशमान होने जा रही है। श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक इस पावन अवसर को लेकर उत्साह और भावनाओं से भरे हुए हैं।

    नोट- फोटो एएनआई और पीटीआई न्यूज एजेंसी के इनपुट के साथ।