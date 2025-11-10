Language
    दिल्ली में लाल किले के पास बड़ा धमाका, दुकानों और गाड़ियों में लगी आग; कई लोगों के मरने की सूचना

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:46 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के नजदीक एक शक्तिशाली धमाके से सनसनी फैल गई। धमाके के कारण आसपास की दुकानों को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर जांच कर रहे हैं। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, परन्तु सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। धमाके के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

    Hero Image

    दिल्ली के लाल किले के पास धमाके की खबर।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के निकट सोमवार शाम को एक जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया, जिससे आसपास की दुकानों के दरवाजे-खिड़कियां टूट गईं और इलाके में दहशत फैल गई। धमाके की सटीक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।

    दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ते की टीमें मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी हैं।  लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को सतर्क कर दिया गया है। धमाके की वजह से कई बसों और अन्य वाहनों में भी आग लगी है। 

    WhatsApp Image 2025-11-10 at 19.16.46

    जानकारी के मुताबिक, लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक कार में धमाके की कॉल आई, जिसके बाद 3 गाड़ियों में भी आग लग गई। दमकल विभाग का कहना है कि उन्हें कार में धमाके की कॉल मिली है। 
     
    blast
     
    मेट्रो के शीशे भी टूट गए हैं। 


    blast 2

    blast 3
     
     
    blast 4
     
     
    blast 5
     
     
    blast 6
     
    बचाव कार्य जारी है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। 
     

    दिल्ली में कब-कब हुए धमाके

    25 मई 1996: लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में बम विस्फोट — कम-से-कम 16 लोगों की मृत्यु।
    1 अक्तूबर 1997: सदर बाजार के पास दो बम विस्फोट — लगभग 30 घायल।
    10 अक्तूबर 1997: शांतिवन, कौड़िया पुल एवं किंग्सवे कैंप इलाकों में तीन विस्फोट — 1 की मृत्यु, लगभग 16 घायल।
    18 अक्तूबर 1997: रानी बाग़ मार्केट में जुड़वाँ विस्फोट — 1 की मृत्यु, लगभग 23 घायल।
    26 अक्तूबर 1997: करोल बाग़ मार्केट में दो विस्फोट — 1 मृत, लगभग 34 घायल।
    30 नवंबर 1997: रेड फ़ोर्ट क्षेत्र में जुड़वाँ विस्फोट — 3 की मृत्यु, 70 घायल।
    30 दिसंबर 1997: पंजाबी बाग़ के पास बस में विस्फोट — 4 मरे, लगभग 30 घायल।
    18 जून 2000: रेड फ़ोर्ट के निकट दो शक्तिशाली विस्फोट — 2 की मृत्यु, लगभग दर्जनभर घायल।
    16 मार्च 2000: सदर बाज़ार में विस्फोट — 7 घायल।
    27 फरवरी 2000: पहाड़गंज में विस्फोट — 8 घायल।
    14 अप्रैल 2006: जामा मस्जिद प्रांगण में दो विस्फोट — कम-से-कम 14 घायल।
    22 मई 2005: लिबर्टी एवं सत्यं सिनेमा हॉल में दो विस्फोट — 1 की मृत्यु, लगभग 60 घायल।
    29 अक्तूबर 2005: सारोज़िनी नगर, पहाड़गंज व गोविंदपुरी में तीन विस्फोट — लगभग 59-62 मरे, 100+ घायल।
    13 सितंबर 2008: करोल बाग़ (घफ़्फ़र मार्केट), कन्‍नॉट प्लेस व ग्रेटर कैलाश-I में पाँच समन्वित विस्फोट — कम-से-कम 20-30 मरे, 90+ घायल।
    27 सितंबर 2008: मेहरौली के फ्लावर मार्केट (सarai) में विस्फोट — 3 की मृत्यु, 23 घायल।
    25 मई 2011: दिल्ली हाई कोर्ट पार्किंग में विस्फोट — कोई मृत्यु नही

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।