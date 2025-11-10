Delhi Blast: धमाके से दहली दिल्ली, लाल किले के पास विस्फोट के बाद महाराष्ट्र में अलर्ट; मुंबई में सुरक्षा कड़ी
दिल्ली में लाल किले के नजदीक विस्फोट के बाद महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस सभी यूनिट कमांडरों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रमुख स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और खुफिया इकाइयों को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। शहर में नाकाबंदी कर दी गई है और सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए गए हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किले के नजदीक विस्फोट के बाद महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी मुंबई में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभी तक मुंबई के लिए किसी विशेष खतरे की सूचना नहीं मिली है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि घटना की संवेदनशीलता और महानगर में आतंकी हमलों के इतिहास को देखते हुए एहतियाती कदम उठाना आवश्यक था।
पुलिस ने बताया, ''महाराष्ट्र में जिला स्तर पर सभी यूनिट कमांडरों और शहरों के आयुक्तों को किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है।'' मुंबई पुलिस सूत्रों के अनुसार, सभी प्रमुख परिवहन केंद्रों, धार्मिक स्थलों, बाजारों और तटीय क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखी गई है। क्विक रिस्पांस टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। सभी पांच क्षेत्रों में गश्ती इकाइयों को लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
खुफिया इकाइयों को दिया गया ये निर्देश
खुफिया इकाइयों को ऑनलाइन चैट पर नजर रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या संचार का सत्यापन करने के लिए कहा गया है। स्थानीय पुलिस थानों को होटलों, लाज और किराये के आवासों की औचक जांच करने और नए किरायेदारों व बाहरी आगंतुकों की पहचान सत्यापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
पूरे शहर में नाकाबंदी
तोड़फोड़-रोधी दस्तों और बम निरोधक टीमों को पूरे शहर में मुस्तैद रखा गया है। एहतियात के तौर पर पुलिस ने पूरे शहर में कई जगहों पर नाकाबंदी कर दी। संवेदनशील और उच्च सुरक्षा वाले स्थानों पर तैनात अधिकारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ''जब भी देश में इस तरह की कोई घटना होती है, हम अपने विभिन्न स्तरीय सुरक्षा प्रोटोकाल को सक्रिय कर देते हैं। सभी क्षेत्रीय इकाइयों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।''
