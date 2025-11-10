Language
    Delhi Blast Video: कारों के उड़े परखच्चे, सड़कों पर बिखरा पड़ा खून... दिल्ली धमाके का दिल दहलाने वाला वीडियो 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:24 PM (IST)

    दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ, जिससे कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं और आठ से अधिक लोगों की मौत हो गई। धमाके के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास की इमारतों की खिड़कियां भी टूट गईं।

    धमाके से फिर दहली दिल्ली।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार शाम लाल किले के पास खड़ी एक कार में तेज धमाके के साथ विस्फोट हुआ। इस शक्तिशाली विस्फोट से कई वाहनों में आग लग गई और खिड़कियों के शीशे टूट गए। घटना में 8 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि कई घायल हैं।

    इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई और तेज लपटें उठने लगीं। सड़कों पर कांच बिखरा हुआ है और खून भी बिखरा पड़ा है। घटना के दृश्यों में जलती हुई कारों से आग से उठता धुआं साफ देखा जा सकता है। जबरदस्त धमाके के बाद मौके पर कई गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने से इलाके में दहशत फैल गई।

    दिल्ली में हाई अलर्ट

    दिल्ली में पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, सात दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, "मैं गुरुद्वारे में था जब मैंने एक तेज आवाज सुनी। हम समझ नहीं पाए कि वह क्या थी, वह इतनी तेज थी।" उन्होंने आगे कहा, "आस-पास की कई गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।"

    कई मीटर दूर खड़े वाहनों की टूटी खिड़कियां

    विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इससे कई मीटर दूर खड़े वाहनों की खिड़कियां टूट गईं और भीड़भाड़ वाले इलाके की आसपास की इमारतों में भी इसकी आवाज सुनी गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "विस्फोट लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में हुआ। इसकी तीव्रता काफी अधिक थी।"

