Delhi Blast Video: कारों के उड़े परखच्चे, सड़कों पर बिखरा पड़ा खून... दिल्ली धमाके का दिल दहलाने वाला वीडियो
दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ, जिससे कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं और आठ से अधिक लोगों की मौत हो गई। धमाके के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास की इमारतों की खिड़कियां भी टूट गईं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार शाम लाल किले के पास खड़ी एक कार में तेज धमाके के साथ विस्फोट हुआ। इस शक्तिशाली विस्फोट से कई वाहनों में आग लग गई और खिड़कियों के शीशे टूट गए। घटना में 8 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि कई घायल हैं।
इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई और तेज लपटें उठने लगीं। सड़कों पर कांच बिखरा हुआ है और खून भी बिखरा पड़ा है। घटना के दृश्यों में जलती हुई कारों से आग से उठता धुआं साफ देखा जा सकता है। जबरदस्त धमाके के बाद मौके पर कई गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने से इलाके में दहशत फैल गई।
दिल्ली में हाई अलर्ट
दिल्ली में पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, सात दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, "मैं गुरुद्वारे में था जब मैंने एक तेज आवाज सुनी। हम समझ नहीं पाए कि वह क्या थी, वह इतनी तेज थी।" उन्होंने आगे कहा, "आस-पास की कई गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।"
कई मीटर दूर खड़े वाहनों की टूटी खिड़कियां
विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इससे कई मीटर दूर खड़े वाहनों की खिड़कियां टूट गईं और भीड़भाड़ वाले इलाके की आसपास की इमारतों में भी इसकी आवाज सुनी गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "विस्फोट लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में हुआ। इसकी तीव्रता काफी अधिक थी।"
दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में 10 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। 30 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और मौके पर एजेंसियां व फोरेंसिक एक्सपर्ट पहुंचे हैं। दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। pic.twitter.com/M7QjdVE1WT— Swaraj Srivastava (@SwarajAjad) November 10, 2025
यह भी पढ़ें: Delhi Bomb Blast: लाल किले के पास बड़ा ब्लास्ट, कब-कब धमाकों से दहली दिल्ली; पढ़ें पूरी क्रोनोलॉजी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।