Delhi Blast Video: कारों के उड़े परखच्चे, सड़कों पर बिखरा पड़ा खून... दिल्ली धमाके का दिल दहलाने वाला वीडियो 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार शाम लाल किले के पास खड़ी एक कार में तेज धमाके के साथ विस्फोट हुआ। इस शक्तिशाली विस्फोट से कई वाहनों में आग लग गई और खिड़कियों के शीशे टूट गए। घटना में 8 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि कई घायल हैं।

इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई और तेज लपटें उठने लगीं। सड़कों पर कांच बिखरा हुआ है और खून भी बिखरा पड़ा है। घटना के दृश्यों में जलती हुई कारों से आग से उठता धुआं साफ देखा जा सकता है। जबरदस्त धमाके के बाद मौके पर कई गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने से इलाके में दहशत फैल गई।

दिल्ली में हाई अलर्ट दिल्ली में पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, सात दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, "मैं गुरुद्वारे में था जब मैंने एक तेज आवाज सुनी। हम समझ नहीं पाए कि वह क्या थी, वह इतनी तेज थी।" उन्होंने आगे कहा, "आस-पास की कई गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।"