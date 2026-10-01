Government Jobs: रेलवे बैंक पुलिस टीचर सहित अन्य विभागों में 1 लाख पदों पर हो रही भर्ती, सरकारी नौकरी के लिए जल्द करें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। हमारे देश में सरकारी नौकरी का अलग ही महत्व है। हर कोई गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना जरूर देखता है। अक्टूबर महीना स्टार्ट हो चुका है और इस समय देश भर में पुलिस, टीचर, रेलवे, बैंक, SSC सहित अन्य विभिन्न विभागों में करीब 1 लाख पदों पर भर्ती हो रही है। यह भर्तियां अनपढ़, 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन एवं पोस्ट-ग्रेजुएशन पास कर चुके युवाओं के लिए हैं।

ऐसे में अक्टूबर महीना आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। आप अपनी योग्यता के अनुसार भर्तियों के लिए तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आप उस भर्ती की अच्छे से तैयारी करके सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं।

Rajasthan Safai Karmi Vacancy 2026: अनपढ़ के लिए राजस्थान में 24 हजार से अधिक पदों पर हो रही भर्ती राजस्थान सरकार की ओर से सफाई कर्मचारी के 24752 रिक्त पदों पर भर्ती जारी है। इस भर्ती में अनपढ़ व्यक्ति यानी कि बिना पढ़े-लिखे लोग आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, उम्र 1 जनवरी 2027 को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में छूट दी जाएगी। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 13 अक्टूबर 2026 निर्धारित है। भर्ती की अधिक जानकारी नीचे लिंक पर क्लिक करके प्राप्त करें।

यह भी पढ़ें- Rajasthan Safai Karmchari Bharti 2026: सफाई कर्मी पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट 13 अक्टूबर तक बढ़ी, अनपढ़ भी कर सकते हैं अप्लाई MP Police Constable GD Recruitment 2026: एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल के 7500 पदों पर भर्ती एमपी पुलिस में कॉन्स्टेबल जीडी के 7500 रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है। इस भर्ती में उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं या 12वीं की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण किया हो। अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी ने अगर 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की है तो वे भी आवेदन कर सकते हैं।

अभ्यर्थी ने 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली है। मध्य प्रदेश के सामान्य व ईडब्ल्यूएस वर्ग व अन्य राज्यों के उम्मीदवारों की आयु 33 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 6 अक्टूबर 2026 है। अधिक डिटेल के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें।

यह भी पढ़ें- JSSC Para Teacher Vacancy 2026: झारखंड में संविदा शिक्षकों के बंपर पदों पर आवेदन स्टार्ट, 18 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का मौका Canara Bank Recruitment 2026: केनरा बैंक में ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों पर हो रही भर्ती केनरा बैंक में ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 3500 पदों पर भर्ती हो रही है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का केवल स्नातक पास होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष से कम और अधिकतम उम्र 28 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित श्रेणी से आने वाले युवाओं को ऊपरी उम्र में छूट दी गई है। भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन 17 अक्टूबर 2026 निर्धारित है।

यह भी पढ़ें- Canara Bank Recruitment 2026: केनरा बैंक में ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 3500 पदों पर भर्ती का एलान, बिना परीक्षा-इंटरव्यू के होगा चयन UP Teacher Bharti 2026: उत्तर प्रदेश में टीचर के 15012 पदों पर चल रहे आवेदन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने कुल 15012 शिक्षक पदों पर भर्ती चल रही है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक सम्बद्ध प्राइमरी के 897 रिक्त पदों और बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक, शहरी (URBAN) के 11508 रिक्त पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसके अलावा PGT के 2607 पदों पर भर्ती चल रही है। उम्मीदवार निर्धारित तिथि में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Railway Recruitment 2026: रेलवे पैरामेडिकल पदों पर इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई रेलवे में पैरामेडिकल के 590 रिक्त पदों पर भर्ती चल रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन 14 अक्टूबर 2026 एवं फीस 16 अक्टूबर 2026 तक जमा की जा सकती है। भर्ती में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से संबंधित क्षेत्र में बीएससी, डिप्लोमा, GNM, D.Pharm, DMLT पास आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु पदानुसार 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमनुसार छूट दी जाएगी।

यह भी पढ़ें- RRB Paramedical Recruitment 2026: आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट, जानें कौन कर सकता है अप्लाई SSC CHSL Vacancy 2026: एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2026 एसएससी की ओर से सीएचएसएल भर्ती निकाली गई है जिसमें शामिल होने के लिए 7 अक्टूबर तक आवेदन एवं 8 अक्टूबर तक फीस जमा की जा सकती है। इस भर्ती में 12th पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 2536 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।